Terlemenin ne kadarı normal, ne kadardan sonra müdahale etmek gerekir? Koltuk altı terlemesi için en iyi çözümü hangi uygulamalar sunar? İşte yanıtları

Yazın gelişiyle birlikte terleme problemleri de başladı... Hepimizin yaz aylarında en çok yaşadığı, giydiğimiz kıyafetlerde de iz şeklinde kendini gösteren koltuk altı terlemesi... Dermotoloji Uzmanı Dr. Dilek Peker koltuk altı terlemesinde yeni çözümler sunan Secret Altın İğne teknolojisi ile ilgili bilgiler verdi.



5 cm çapındaki terleme izleri normal kabul ediliyor ancak 15 cm'nin üzerindeki ter izi patolojik sayılabiliyor. Secret Altın İğne uygulaması koltuk altı ter sorununu kısa zamanda çözümlemesi ve etki süresinin botox gibi diğer çözümlerden fazla olması nedeniyle son dönemlerde çok fazla tercih edilen bir yöntem. Yaklaşık 3 - 3.5 milimetre derinliğinde cilt altına ucundaki 25 adet altın iğne aracılığı ile inerek, o bölgede aşırı ter bezi aktivasyonunun sınırlandırıldığını belirten Uzm. Dr. Peker, uygulama şeklinin ise genel olarak aynı bölge üzerinden 3 farklı derinlikte ve 3 farklı radyo frekans değeri ile tekrar tekrar geçme üzerine dayandığını söylüyor. Yapılan uygulama ile ter bezleri 60-80 dereceye kadar ısıtılıyor ve bu sayede etkinliklerinin azaltılması hedefleniyor ve daha normal oranda bir terleme sağlanıyor. Bir ay arayla yapılabilen uygulama en fazla 3 seans uygulanıyor.

Secret Altın İğne uygulaması; cerrahi bir yöntem olmaması, çalışanlar için yemek molasında bile yaptırılabilecek kadar kolay olması ve etkinliğinin oldukça iyi olması ile diğer uygulamalara göre çok daha fazla tercih ediliyor...