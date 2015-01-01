Kolunuzda 15'den fazla ben varsa...

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Kolunda 15 ya da daha fazla beni olan kadınların meme kanserine yakalanma riski daha fazla...

Vücudunda fazla beni bulunan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğu belirlendi.



ABD'deki Indiana Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, sol kolunda en az 15 beni bulunan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin hiç beni bulunmayanlardan yüzde 35 fazla olduğunu gösterdi. Araştırmada ayrıca, menopoz sonrasında 6 ya da daha fazla bene sahip kadınlarda östrojen ve testosteron seviyesinin, hiç beni bulunmayanlardan daha yüksek olduğunu belirten bilim adamları, ben ve meme kanseri bağlantısının cinsiyet hormonlarından kaynaklanıyor olabileceğini vurguladı.



Yaklaşık 20 yıl 74 bin 523 hemşire ve 89 bin 902 Fransızca öğretmeninin verilerini inceleyen bilim adamları ben sayısının teorik olarak meme kanseri riskini gösterdiğini ancak bunun pratikte nasıl yorumlanacağının henüz bilinmediğini belirtti.



Araştırmanın sonuçları "Public Library Of Science Medicine" dergisinde yayımlandı.