Kontrolsüz antibiyotik kullanımı karaciğeri yoruyor

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Hisar Intercontinental Hospital Klinik Laboratuvarlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Sami Uyanık, antibiyotiklerin doğru kullanılmadığında nelere yol açabileceğini anlattı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, her fırsatta yanlış ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının kontrol altına alınması gerektiğini vurguladığını dile getiren Prof. Dr. Uyanık şu açıklamada bulundu; "Antibiyotikler bakterilere bağlı olmayan, nezle, grip gibi durumlarda gereksiz kullanılmamalıdır. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler, bir süre sonra vücutta antibiyotik direnci adı verdiğimiz, bir mikroorganizmanın antibiyotiklerin etkilerine karşı durabilme yeteneği oluşturmasına neden olur. Antibiyotik direnci gelişmiş bakterilerin yol açtığı enfeksiyon, ancak daha toksik ilaçların kullanılmasıyla tedavi edilebilir. Ayrıca aynı zamanda iki ya da daha fazla antibiyotik ve diğer ilaçların alınması zorunluluğu, karaciğer hasarı riskini artırır. Fazla antibiyotik kullanımının en çok etkilediği organ karaciğerdir. Antibiyotikler, yapısı, dozu, süresine bağlı olarak akut ya da kronik karaciğer hasarına neden olabilir."