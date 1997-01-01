Körlüğe hapla tedavi

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Kanadalı doktorlar Leber körlüğünü hapla tedavi etti.

Kanadalı bilim adamları, körlüğün tedavisinde önemli başarıya imza attı.



Kanada'nın McGill Üniversitesi bilimadamlarından Robert Koenekoop ve ekibi, doğuştan Leber amarozu olan bir hastayı, geliştirdikleri hapla tedavi ederek, görmesini sağladılar. Robert Koenekoop'un liderliğini yaptığı bilimadamı grubunun, kısmi körlüğe sebep olan, genç yaşta renk körlüğü, harfler ve simaları görmeyi kısıtlayan leber konjenital amarozisi için geliştirdikleri hap, Nathalie Fex isimli hastalarının yeniden ışıkla buluşmasını sağladı.



1997'den bu yana, araştırmanın liderliğini yapan Robert Koenekoop'un hastası olan Nathalie Fex, hapın denenmesi için gönüllü olduğunu söyledi. Nathalie, ilacın ikinci dozunu almaya başladıktan sonra görüşünde gelişme olduğunu hissetmeye başladığını, üçüncü dozdan sonra, daha önce imkansız olan okumayı başardığını anlattı.



Yaptıkları araştırma Lancet Medical Journal'in son sayısında yayımlanan Robert Koenekoop, geliştirdikleri hapın uygulandığı hastaların, eskiye oranla yüzde 10 daha iyi görüş sağladığını ve bu sonuçları sadece araştırmanın ilk etabında alındığının altını çizdi. Robert Koenekoop, açıklamasının sonunda, körlüğe karşı buldukları bu yeni yaklaşımın başka türlü körlüğe sebep olan hastalıklara da çare olabileceğini ama bunun için araştırmanın kapsamının genişletilmesi gerektiğini hatırlattı.



(AA)