Koşarken diz ağrılarından korunun

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Diz ağrıları koşucularda en sık görülen problemlerin başında geliyor. Bilinçli hareket ederek diz ağrılarından sakınabilirsiniz...

Bacaklarınızı güçlendirin: Bacaklardaki en büyük kas grupları olan quadriseps ve hamstrings’leri güçsüz koşucuların, diğerlerine göre 3 ile 6 kez daha fazla diz ağrısına yakalandıkları biliniyor. Bu kasları güçlendirmek için haftada 3 kez 10x3 tekrardan oluşacak şekilde squat ve lunge egzersizleri yapabilirsiniz.

Doğru hareket edin: Koşarken kalçalarınızla dizlerinizin aynı hizada olmasına, yere basarken dizlerinizin rahat bir şekilde kırılmış olmasına dikkat edin. Yere topuğunuzla değil, ayağın ayasıyla basmalısınız.

Ayaklarınızı destekleyin: Ayaktaki dengesizlikler de diz kapağının dengesiz hareket etmesine yol açarak ağrıya neden olabiliyor. Özellikle içe basma gibi bir sorununuz varsa, ayağınızı destekleyecek bir aparata ihtiyacınız var demektir. Bu noktada bir hekimden destek almalısınız.