Kulak ağrısına dikkat!

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Kulak enfeksiyonları tatilinizi mahvetmesin!

Ramazan Bayramı yazın en sıcak günleri ve hafta ortasına gelince biriken yıllık izinlerinizi hemen değerlendirerek kendinizi en yakın deniz kıyısı ya da havuz başına atmış olabilirsiniz. Ancak tatili kulak ağrısı çekmeden geçirmek istiyorsanız bu yazıyı okumanızda fayda var.

Hisar Intercontinental Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Seyhan Alkan’dan tatilde kulak ağrısı çekmemek için yapmanız gerekenleri şöyle sıralıyor:

• Havuz yerine denizi tercih edin.

• Havuza girmek istiyorsanız temiz olduğundan emin olun.

• Hijyenik koşullardaki suya girin.

• Kulağınızda tüp varsa havuz yerine denizi tercih edin.

• Başınızı çok uzun süre su altında tutmayın.

• Kulak yapınız hassassa uygun bone ve kulak tıkacı kullanın.

• Suya çok fazla dalmayın.

• Uzun süre su altında kalma sonucunda kulağınızda ağrı ve dolgunluk hissi oluşursa kulağınızı kurulayarak bir süre suya girmeyin.

• Ağrı kesilmiyorsa ve kulağınıza bastırdığınızda acı varsa mutlaka hekime başvurun.