Kulak çınlamasını hafife almayın!

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Kulak çınlamasının altından beyin tümörü çıkabilir.

Florence Nightingale Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Koordinötürü Prof. Dr. Cengiz Kuday, kulak çınlamasının basit bir olay olmadığını belirterek, "Bunun altından beyin tümörü çıkabilir. İşitme kaybı ya da işitmenin azalması nedeniyle kişiler defalarca kulak doktoruna giderler. Bir film çekildiğinde de o bölgede işitme sisteminden kaynaklanan tümörle

karşılaşabiliriz" dedi.



Kuday, beyin tümörlerinin Türkiye'de ve dünyada en çok görülen tümörler arasında olduğunu söyledi.



Günümüzde teşhis yöntemlerinin gelişmesinin bu tümörlerin ortaya çıkarılmasına ve müdahale edilmesine olanak tanıdığını anlatan Kuday, tümörler içerisindeki en büyük oranı "metastatik" diye adlandırılan başka organlardan beyne sıçrayan türlerin oluşturduğunu dile getirdi.



Prof. Dr. Kuday, beyin tümörünün eskisinden daha kalay teşhis edildiğini ifade ederek, "Aslında beyin tümörleri bütün kanserlerin yüzde 1,5 oranındaki kısmını teşkil eder. Bu, büyük bir rakam. Her 100 binde 3 ya da 4 kişide beyin tümörü vardır. Bugün başta tomografi, MR, anjiyo olmak üzere bir sürü tetkik yöntemi var. Türkiye'de en ufak bir şikayette bile insanlar, MR çektirme şansına sahip. Başka ülkelerde bu yok" diye konuştu.



"Kulak çınlaması basit bir olay değildir"

Beyin tümörü belirtilerinin, tümörün yerine ve büyüme hızına göre değiştiğini belirten Kuday, çocukların çoğunun kendini ifade edemediği için bunlarda daha geç teşhis yapıldığını kaydetti.



Kuday, basit bir çift görmenin altından bile bu hastalığın çıkabileceğine işaret ederek, beyin tümörünün belirtileri arasında, çok şiddetli baş ağrısı, kusma, bulantı, görme bozukluğu, yüzde sinir tutulması ile denge bozukluğunun olabildiğini söyledi.



Kulak çınlamasının çoğu zaman dikkate alınmadığına vurgu yapan Kuday, "Kulak çınlaması basit bir olay değildir, altından beyin tümörü olabilir. İşitme kaybı ya da işitmenin azalması nedeniyle kişiler defalarca kulak doktoruna giderler. Bir film çekildiğinde de o bölgede işitme sisteminden kaynaklanan tümörle karşılaşılabilir" ifadesini kullandı.



(AA)