Lens kullanmanın 11 püf noktası

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Lens kullanmanın kolaylıklarının yanı sıra pek çok dikkat edilmesi gereken tarafı da var. Peki, nedir bunlar?

Lens kullanmaya yeni başladınız, belki lens kullanmayı düşünüyorsunuz, belki de uzun zamandır lens kullanıyorsunuz... Peki, lenslerinizi doğru ve sağlıklı kullandığınızı düşünüyor musunuz? Bazen alışkanlık haline getirdiğiniz davranışların aslında hiç de sağlıklı olmadığını fark edebilirsiniz. Lens kullanmak gerçekten hassasiyet gerektiriyor... Hisar Intercontinental Hospital Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Faruk Eroğlu ile kontakt lens kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.



Moda değil; işlev önemli

Lens seçimi yaparken arkadaşınızın lensini denemeye kalkmayın. Bunun yerine mutlaka bir uzman hekime başvurun. Gözünüze uygun ve tam oturan lensi belirlemenize hekiminiz yardımcı olacaktır. Ayrıca gözünüzde lens kullanmanıza engel olabilecek bir hastalık ya da yapısal bir engel varsa bu durumda hekiminiz tarafından saptanarak göz sağlığınıza zarar vermesi engellenecektir.



