Masanız sizi hasta etmesin

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Gününüzün neredeyse tamamını masa başında geçirdiğiniz bir ofis ortamında çalışıyorsanız dikkat!

Beliniz son günlerde sık sık ağrıyorsa, ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaşmadan önleminizi alın. Özellikle bütün gün bilgisayar başında çalıştığınız bir işiniz varsa, riskten kurtulmak için bir şeyler yapabilirsiniz. İşte Medistate Hastanesi Başhekimi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Tekkeşin'in masa başında çalışanlara yönelik önerileri…



Kulak çınlamasına dikkat!

Duruş bozukluklarının birçok belirtisi bulunuyor. Bu belirtiler arasında en sık görülenler boyun, sırt, omuz bölgelerinde ağrı, kulak çınlaması, bacakta ve parmaklarda uyuşma, topukta yanma oluyor. Op. Dr. Tekkeşin, “Masa başında çalışan kişinin sandalyesi ortopedik değilse, masasında doğru şekilde oturmuyorsa, ekranın uzaklığı ya da yüksekliği doğru şekilde durmuyorsa, duruş bozukluğu devreye giriyor. Ardından sağlık sorunları ortaya çıkıyor” diyor.



Kadınlarda daha fazla görülüyor

Op. Dr. Mustafa Tekkeşin, masa başında çalışmaya bağlı olarak görülen boyun, sırt ve omuz ağrısı şikayetlerin en çok kadınlarda görüldüğünü söylüyor ve bunun sebebinin kadınların bilgisayar karşısında erkeklere oranla daha fazla zaman geçirmeleri olduğunu belirtiyor. Op. Dr. Tekkeşin, “Erkekler, bilgisayarın karşısında yarım saatten fazla duramıyor, daha geniş ve daha rahat davranıyor. Ama kadınlar daha titiz oldukları için başladıkları işi bitirmek istiyor” diyor.



