Meme kanserinde yeni gelişme

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Meme kanserine yatkınlığı artıran bir gen mutasyonu daha bulundu.

Bilim adamları, bir gendeki mutasyonun daha meme kanseri riskini artırabileceğini belirledi. 8 ülkeden 14 bilim adamının katıldığı araştırma, PALB2 gen mutasyonuna sahip kişilerin meme kanserine yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi.



PALB2 geninde mutasyon bulunan 154 aileden 362 bireyin verilerini inceleyen bilim adamları katılımcılardan 311 kadın ile 51 erkeğin göğüs kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu saptadı.



Mutasyona sahip kadınlarda riskin 8-9, 40-60 yaşındakilerde 6-8, 60 yaşın üzerindekilerde 5 kat fazla olduğu sonucuna varıldı.



Ailesinde meme kanseri hastası bulunmayan ancak mutasyonu taşıyan 70 yaş üzerindeki kadınlarda riskin yüzde 33 olduğunu belirten bilim adamları, ailesinden en az 2 bireyin bu hastalığa yakalanan kadınlarda ise riskin yüzde 58'e çıktığını vurguladı.



Daha önce yapılan araştırmalar BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonun meme kanserine yatkınlığı artırdığını ortaya koymuştu.



Araştırmanın sonuçları "New Journal of Medicine" dergisinde yayımlandı.

