Menopoz ve beslenme

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sıcak basmaları, terlemeler, uyku problemleri yaşıyor; çok dikkat ettiğiniz halde daha hızlı kilo alıyorsanız ve adet kanamalarınız da kesilmeye başladıysa sizin için yeni bir süreç başlamış olabilir: Menopoz…

Menopozda beslenmenin önemini Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu ile konuştuk…



Kelime anlamı olarak adet kanamalarının doğal yolla kesilmesi olan menopoz döneminde yaşananların sadece terleme, uyku problemleri, sinirlilik gibi belirtilerle sınırlı olmadığını dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu; ‘Menopoza kadar erkekler kalp damar hastalıklarında daha riskli sayılırken; menopoz sonrası kadın ve erkek eşit risklere sahip olur. Abdominal obezite dediğimiz, bel çevresindeki genişleme ile birlikte şeker hastalığı görülme ihtimali de artış gösterir. Bunların yanı sıra kemik erimesi açısından çok daha dikkatli olunması ve rutin kontrollerin yaptırılması gerekir" diyor. İşte önerileri…





Bu dönemde sağlıklı ve dengeli beslenmek için

• Güne su içerek başlayın. Su içmek dolaşım hızınızı artırır ve günde 10 bardak su içiyorsanız kilo almanız, eskiye göre daha zor olacaktır.

• Posanın kalp hastalıkları ve kansere yakalanma riskini azalttığı biliniyor. Bu nedenle posalı beslenmeye çalışın. Gün içinde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmek, günlük posa ihtiyacınızı karşılar.

• Günde 2 fincan yeşil çay için. Yeşil çay kan yağlarını azaltır ve metabolizmayı çalıştır. İçine 1 çubuk tarçın ve sindirim sorunlarını azaltmak için rezene katarsanız, kendinize metabolizma hızlandırıcı bir içecek hazırlamış olursunuz.

