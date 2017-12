Yapılan son araştırmalar, katları yürüyerek çıkmanın sadece basenlerimizde değil beynimizde de olumlu etkiler sağladığını gösteriyor.

Düz zeminde yapılan yürüyüşün aksine merdiven tırmanırken kendi vücut ağırlığımızı dikey olarak kaldırıyoruz. Bu da o süre zarfında durmadan lunge, squat yapmış gibi kalça ve bacak kaslarını birçok açıdan çalıştırmak anlamına geliyor. Neurobiology of Aging’de yayınlanan bir araştırmaya göre, günde yürüyerek çıkılan her kat insan beyninin krolonojik yaşına göre 0,58 yıl gençleşmesini sağlıyor. Üstelik sadece 1-2 kat çıkabilenler bile fayda elde edebiliyor. Her türlü fiziksel aktivite, öğrenme ve muhakeme yeteneğini arttırıyor, yaşlanmaya bağlı bilişsel yetenekte görülen düşüşü azaltıyor. Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar merdiven çıkmanın özellikle etkili olabileceğini çünkü ihmal ve ertelemenin daha kolay olduğu egzersiz rutinlerine kıyasla günlük yaşantımızda her zaman karşımıza çıkan, kolaylıkla yapabileceğimiz bir aktivite olduğunu belirtiyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.