Metabolizmayı hızlandırmanın püf noktaları

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Kaplumbağa gibi yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmanın püf noktaları var. Sadece okumayın, uygulayın!

Yazı: Gülru İncu



Mevsim değişiklikleri tıpkı ruhsal durumumuz gibi metabolizmamızı da etkiliyor. Pek çoğumuzun şikayeti aynı; kışın daha az yesek de kilo almaktan kurtulamıyoruz. Peki nedir bu kadar karmaşık olan? Kışın metabolizmayı hızlandırmak için neler yapabiliriz? Öncelikle metabolizma nedir onu öğrenelim isterseniz. Hiçbir fiziksel aktivite yapmadan yatar pozisyonda kalp atışı, nefes alıp verme gibi temel fonksiyonları gerçekleştirirken harcanan enerjiye bazal metabolizma hızı deniyor. Uzmanlar genellikle bunu ‘metabolizma’ olarak adlandırıyor. Peki, metabolizma hızını değiştirmek mümkün mü? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu; “Genetik olarak ister yavaş ister hızlı metabolizma hızına sahip olun, bunu değiştirebilirsiniz. En önemli görevlerinizden biri kilonuzu ve vücut yağınızı doğru yönetmek” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç ise güneş ışınlarının azalmasına bağlı olarak metabolizma hızımızın düştüğüne ve enerji ihtiyacımızın arttığına dikkat çekiyor. Mevsim geçişlerinde havadaki ısı değişiminden bağışıklık sistemimiz de etkileniyor. Gün ışığına bağlı olarak serotonin hormonunun daha az salgılanması ile mevsimsel duygu durumumuz bozulabiliyor, kendimizi isteksiz, yorgun ve mutsuz hissedebiliyoruz.



Metabolizmanız hızlı mı yavaş mı?

Yaş aldıkça metabolizma doğal olarak yavaşlıyor. Prof. Dr. Müftüoğlu, insanların birçoğunun ilerleyen yaşla beraber kilo alımının arttığını vurguluyor. Ekstra kazanılan vücut yağı bu yavaşlayan metabolizmanın sonucu, ama bu durum metabolizma ve kilo yönetiminin sizin kontrolünüz dışında olduğunu asla düşündürmesin. Metabolizmayı hızlandırmak zor değil. Müftüoğlu’na göre bunun iki yöntemi var: Aldığınız fazla kalorileri yağ olarak depolanmadan harcamak ve bedeninizde depolanmış olan ekstra yağı mutlaka harcamak. Aslında formülü çok basit ve anlaşılır. Vücudunuzun harcadığı kaloriden fazlasını alırsanız fazla kaloriler sizi yağlandırır. Bu, kilo artışını özetleyen en temel ifade. Demek ki kilo vermek için ilk aşamada bazal metabolizma hızınıza uygun kalori alıp, hareketinizi iki katına çıkarmalısınız. Banu Kazanç’a göre metabolizmayı hızlandırmak için öncelikle vücudun ihtiyacı olan yeterli kaloriyi almalıyız. Yeterli kaloriyi almazsanız metabolizmanız yavaşlayacak ve depoladığınız enerjiyi kullanacak.



Metabolizmayı hızlandırmak için

• Düzenli ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Gün içerisinde karbonhidrat, yağ, protein, mineral ve vitaminleri dengeli ve yeterli miktarda alın. Tek yönlü beslenmeden kaçınarak bol bol sebze ve meyve tüketin.

• Uzun süre aç kalmaktan kaçının. Az ama sık aralıklarla yemeye özen gösterin, böylece metabolizma hızlanır.

• Her öğünde protein tüketin. Protein, yağ ve karbonhidratlarla karıştırıldığında metabolizma daha hızlı çalışır.

• Güne mutlaka kahvaltı yaparak başlayın. İyi bir kahvaltı ile kendinizi enerjik hisseder, metabolizma hızınızın yavaşlamasını engellersiniz.

• Havaların soğuması ile birlikte fiziksel aktiviteler azalır. Lifli besin tüketmezseniz, kabızlık sorunu yaşayabilirsiniz. Bu nedenle kış mevsiminin vazgeçilmez yiyeceklerinden kurubaklagillere ve kepekli tahıllara beslenmenizde yer verin. Posa oranı yüksek mevsim sebze ve meyvelerini de unutmayın.





