Mevsim Geçişleri Boyun Tutulmasına Zemin Hazırlıyor!

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Boyun tutulmasına yakalanmadan önce önlemlerinizi alın...

Geç bir sonbaharın ardından hızla başlayan kışa girdiğimiz bugünlerde, mevsimin hızlı döngüsüne adapte olamayan bedenimiz pek çok problemle karşılaşabiliyor…

En çok mevsim geçişlerinde görülen ve dikkat edilmediğinde uzun bir tedavi dönemi gerektiren boyun tutulmalarını Hisar Intercontinental Hospital Fizyoterapisti Ömre Ofluoğlu ile konuştuk…

Boynun bir anlamda bakış açımız olduğuna dikkat çeken Fizyoterapist Ofluoğlu; ‘Sıcak yaz günlerinden sonra başlayan serin sonbaharla birlikte havanın dengesizleşmesi, gece gündüz arasındaki ısı farkının artması ve sert esen rüzgarlar boyun tutulmalarını artırır. Boyun tutulmaları ise hayatımızı belirgin ölçüde etkiler ve yaşam kalitemizi düşürür.’ açıklamasında bulundu.

Boyun Tutulması Problemi Yaşamak İstemiyorsanız…

• Yaz mevsiminin bittiğini kabul edin ve geceleri camları açarak uyumayı bırakın.

• Rüzgarın bolca estiği balkonlar, açık alanlar ve deniz kenarında boynunuzu mutlaka bir şal/flar yardımıyla koruyun.

• Cereyanda kalma olarak da bilinen iki taraflı rüzgar arasında oluşan hava akımından mümkün olduğunca kaçının.

• Araba kullanırken camı çok fazla açarak rüzgara maruz kalmayın.

• Duş sonrası saçınızı mutlaka kurutun.

• Salon sporları yapıyorsanız spor sonrası teriniz soğumadan dışarı çıkmayın.

• Açık havada spor yapıyorsanız mutlaka boyun atkısı takın ya da kapüşonlu kıyafetler giyin.

• Kaloriferleri yakmaya başladıysanız dışarıya çıkarken mutlaka iç ve dış ısı farkını göz önünde bulundurarak giyinin.

Boyun Tutulmalardan Korunmanın En İyi Yolu Egzersizi Alışkanlık Haline Getirmektir!

Ne kadar dikkat ederseniz edin boyun tutulması problemiyle karşı karşıya kaldıysanız ve kendiliğinden de geçmiyor, inatçı ağrılarınız oluyorsa mutlaka bir hekime danışın. Altta yatan herhangi bir problem olup olmadığından emin olun. Uzman kontrolünde alınan kas gevşetici ilaçlar, sıcak uygulama ve egzersizler ile ağrılarınız hafifleyecektir. Egzersizi bir alışkanlık haline getirirseniz tutulmalar ve ağrılar en aza inecek ve yaşam kaliteniz belirgin ölçüde yükselecektir.