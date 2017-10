Mevsim geçişleri ve havanın hızla soğuması beraberinde salgın hastalıkları da getiriyor.

Bu değişimle birlikte vücudumuzun artan vitamin ihtiyacıyla vücut direncini artırmak için yapılması gerekenler konusunda açıklamalarda bulunan Pharma Plant Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Orçun Orhun; vitamin eksikliklerinin sebep olduğu hastalıklar hakkında bilgi verdi.



C vitamini eksikliği

C vitamini eksikliği vücutta kollajen yapımında bozukluklara sebep oluyor. C vitamininin vücudumuz için önemli bir antioksidan olduğunu belirten Dr.Orçun Orhun, bu vitaminin yeşil biber, çilek, maydanoz, yeşil sebzeler, turunçgiller gibi sebze ve meyvelerde bulduğunu fakat bu besinlerin pişirilmesi ya da dışarıda bırakılması gibi durumlarda besinlerin yapılarının bozularak antioksidan etkilerinin kaybolduğunu açıkladı. C vitamininin soğuk algınlığına karşı kesin bir çözüm olmadığını fakat C vitamini takviyesinin hastalıklara yakalanma riskini, hastalığın şiddetini ve hastalık süresini azalttığını söyleyen Orhun; D vitamininin vücut için taşıdığı öneme de dikkat çekti.



Kemik erimesinin başlıca nedenleri arasında D vitamini eksikliği geliyor

D vitamininin en önemli kaynağı güneş ışınları. Eksikliğinde yaşlılarda kemik erimesi, çocuklarda ise büyüme bozuklukları ile karşılaşılabiliyor.



Göz kuruluğu A vitamini eksikliğinin habercisi

A vitamini eksikliğinin göz kuruluğuna yol açtığını açıklayan Dr.Orçun Orhun, rahatsızlığın ilerlemesinin körlüğe sebep olabileceğini belirtti. Diş ve kemik yapısının korunmasında etkili olan A vitamininin; havuç gibi sarı ve turuncu renkli sebzelerde bol miktarda bulunduğuna söyleyen Orhun, B6 ve B12 vitaminlerinin önemine de değindi.



B6 ve B12 vitaminleri eksiklikleri kansızlığa sebebiyet verebilir

B6 vitamini eksikliği kansızlığa ve bunun yanında deri problemlerine de sebebiyet verebiliyor. Yumurta, peynir, süt ürünleri ve et gibi hayvansal gıdalarda bol miktarda bulunan B12 vitamininin eksikliğinde ise halsizlik, çabuk yorulma, öğrenme güçlükleri gibi rahatsızlıklar da görülüyor.