Meyvelerin Gücü Adına!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yazla birlikte hayatımıza giren rengarek meyveler güçlü vitaminleriyle kilo yönetiminde önemli rol oynuyor. Uzmanlar keyifli meyve tarifleriyle yazın çok daha hafif geçeceğinin garantisini veriyor.

Havaların ısınmasıyla metabolizma da doğa gibi uyanmaya başlıyor. Bu uyanma dönemi kimileri için çok keyifli olsa da kimileri için alerjik reaksiyonlarda artış, yorgunluk, halsizlik gibi şikayetlere ve vücutta şişkinliklere neden olabiliyor. Yeni mevsimle birlikte hayatımıza giren yeni meyveler tüm bu şikayetlere çözüm sunmak, enerji vermek ve kilo dengemizi sağlamak için karşımızda. Uzmanlar meyvelerin barındırdığı güçlü vitaminlerin faydalarından maksimumda yararlanmak gerektiğinin altını çiziyor.

Uzman diyetisyen Burcu İnce’nin verdiği tarifle hem enerjinizi toplayabilir hem de hafifleyebilirsiniz.

Kahvaltı içeceği

120 gr. soya sütü, 175 gr. dilimlenmiş kavun, bir parça vanilya özütü ve dört adet buz küpü ile hazırlayın.

Yulaflı elma

Bir orta boy elmayı soyun ve dilimlere ayırın. 30 gr. yulaf lapasıyla elmayı pişirin. Üzerine tarçın serpin ve servis yapın.

Kefirli içecek

240 ml. tatlandırılmamış kefir, 115 gr. çilek, bir çorba kaşığı şekersiz meyve reçeli, bir çorba kaşığı keten tohumu yağı. Gün içerisinde dilediğiniz an içebileceğiniz bu içecek ödem atmanıza yardımcı olacak.

Kavun, karpuz, çilek kokteyli

Kavunu, karpuzu, çileği birlikte meyve sıkacağından geçirin. Tatlandırmak için çilek reçeli kullanın. Antioksidan etkili bu meyveler, günlük kalori ihtiyacınızı karşılamanız için yeterli olacak.

