Mide bulantısının ne olduğunu, nedenlerini açıkladık. Mide bulantısına ne iyi gelir sorusuna verilen yanıtları derledik.

Mide bulantısı üst karın bölgesinde ortaya çıkan kusma isteği doğuran ve iştah kaybına yol açan bir sorun. Her yaştan insanın yaşayabileceği bu rahatsızlık genelde sindirim sisteminden kaynaklanır. Mide bulantısı genellikle kusmayla seyreder ve bu sorun çok çeşitli sebeplerden ortaya çıkabilir. Mide bulantısı neden olur, mide bulantısına ne iyi gelir sorularına cevaplar aradık.





Mide Bulantısı Neden Olur?

Mide bulantısı bazı hastalıklardan veya vücutta olan ani değişimlerden kaynaklanabilir. Yediğiniz bir şeyin dokunmasıyla da olabilir. İlk akla gelen nedenler arasında mide ve bağırsak enfeksiyonları vardır. Gıda zehirlenmesi, stres, anksiyete gibi nedenler onu takip ederler. Gebelikte sıkça görülür. Aşırı alkol, kafein ve sigara tüketimi mide bulantısına yol açabilir. Gıda intoleransı da mide bulantısı sebepleri arasındadır. Araç tutması, deniz tutması, ilaç zehirlenmesi gibi isteyenmeyen durumlar da mide bulantısına yol açar.





Mide Bulantısına Ne İyi Gelir?

Hepimiz annemizden “Bir nane limon kaynatırım iyi gelir,” cümlesini hayatımızda bir kez duymuşuzdur. Bunun yanı sıra “Bir parça peynir ekmek at ağzına, mideni bastırsın,” cümlesini de işitmiş olabiliriz. Annelerimiz yanılmıyorlar. Mide bulantısına ne iyi gelir denildiğinde ilk akla gelen bu önlemdir. Mide bulantısına ne iyi gelir sorusuna işte cevaplarımız…





Rezene Çayı

Rezene mideyi rahatlatan bir bitkidir. Demlediğiniz rezeneyi çok sıcak içmemenizi, içebiliyorsanız tatlandırıcı şeker kullanmadan tüketmenizi tavsiye ediyoruz.





Zencefil Çayı

Zencefil sindirim bozukluklarında çok etkili bir bitkidir. Birleşenleri sindirim fonksiyonlarını düzenler. Taze zencefili rendeleyip içine biraz limon koyarak tüketebilirsiniz.





Sarı Leblebi

Midedeki asit artışını engeller. Mide bulantısına ne iyi gelir diye sorduğumuzda sarı leblebiyi tercih edenlerin sayısı oldukça fazladır.





Elma

Mide bulantısına ne iyi gelir sorusuna bir diğer yanıtımız da elma olacaktır. Elma lifli yapısıyla mikropların mide ve bağırsaktan atılmasını sağlar.





Temiz Hava

Bulunduğunuz ortam çok havasızsa ve çeşitli rahatsız edici duman ve gazlara maruz kaldıysanız hemen temiz hava alabileceğiniz bir ortama geçin. Derin nefes alıp vererek mide bulantınızı hafiflettiğinizi göreceksiniz.





Sıvı Tüketimi

Mide bulantısına ne iyi gelir sorusuna verilebilecek en iyi yanıtlardan biri su tüketimi olacaktır. Eğer mide bulantınız kusmayla sonuçlanıyorsa, vücut sıvı kaybeder. Bulantının yeniden ortaya çıkmaması için su ya da sodayı küçük yudumlar halinde içmenizi tavsiye ederiz.







Mide bulantısına ne iyi gelir sorusuna verilebilecek en iyi yanıtlardan biri su tüketimi olacaktır.





Hafif Yiyecekler

Mide bulantınız devam ediyor ama karnınız da açsa ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durup ekmek kraker gibi hafif yiyecekleri tercih etmeniz gerekir.





Rahat Giysiler

Mide bulantısına ne iyi gelir sorusuna bir başka çözümümüz de belinizi, karnınızı sıkan giysilerden uzak durmanız olacaktır.





