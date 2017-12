Hemen hemen herkesin sağlık sorunlarından biri olarak bilinen mide yanması her ne kadar önemli gibi görünmese de kişide rahatsızlık hissine neden olur.

Stres gibi pek çok hastalığı tetikleyen dış etkenlerin de neden olabildiği mide yanmasına daha pek çok şey neden olabilmektedir. Eğer mide yanması sorunundan şikayetçiyseniz öncelikle bir uzmana başvurmalı ve ardından tedavi olarak bu sorununuzu ortadan kaldırmalısınız.



Mide yanması neden olur?

• Üzüntü, stres ve depresyon

• Kısa sürede çok hızlı ve fazla yemek

• Çok yağlı yiyecekler tüketmek

• Alkol ve sigara kullanımı

• Lokmaların çiğnenmeden yutulması

• Gastrit ve ülser gibi hastalıklar

• Antibiyotik ve ağrı kesici gibi bazı ilaçların oluşturduğu yan etkiler.

• Süt ve süt ürünlerine karşı alerjiye sahip olmak

• Reflü hastalığı

• Dış gebelik

• Apandist

• Böbrek taşı

• Mide fıtığı

• Glüten intoleransı







Hamilelikte mide yanması

Hormonal ve fizyolojik değişikliklere maruz kalınan gebelik döneminde mide yanması şikayetlerine sıkça rastlanmaktadır. Göğüs kemiğinin altından genze kadar olan bölgede yaşanan yakıcı his dengeli ve doğru bir beslenme ile ortadan kalkabilir.



• Öğün sayısını artırın.

• Asitli içeceklerden uzak durun

• İşlenmiş etleri tüketmeyin

• Yemek ile birlikte sıvı tüketmeyin

• Yemeklerden sonra sakız çiğneyin

• Eğer bu dönemde çok fazla mide şikayeti yaşıyorsanız doktorunuzun tavsiyesi ile kullanabileceğiniz ilaçların olduğunu unutmamalısınız.



Mide yanması nasıl geçer?

Eğer mide yanması şikayetiniz sürekli olarak yaşanıyorsa öncelikle mutlaka bir doktor gözetiminden geçmelisiniz. Eğer ara sıra ve bazı durumlara bağlı olarak mide yanması şikayeti ile uğraşıyorsanız o halde mide yanmanızın son bulması için çeşitli çareler söz konusu.



Karbonat ve soğuk süt

Bir bardak soğuk sütün içerisine bir tatlı kaşığı kadar karbonat ekleyin. Eğer yüksek tansiyon hastası değilseniz bu karışımı rahatlıkla deneyebilirsiniz. Bu karışım ile midenizdeki asit dengesinin normale dönmesini sağlamış olacaksınız. Eğer mide yanması şikayetiniz sıklaştıysa yatmadan önce içeceğiniz karbonatlı su da sizi rahatlatmak için etkili olacaktır.



Soğuk su

Mide yanması şikayetinizi ortadan en çabuk kaldıracak yöntemlerden ilki soğuk su içmektir. Yalnız soğuk suyu yemeklerden hemen sonra tüketmemeye özen göstermelisiniz.



Elma suyu

Sindirim sorunlarının tedavisinde belki de en etkili meyvelerden biri olan elma, mide yanması şikayetlerinde suyu ile oldukça etkili bir yöntem haline geliyor. Burada önemli nokta elma suyunu taze olarak sıkıp tüketmeniz. Mide yanması şikayetiniz başladığı anda sıkıp tüketeceğiniz bir bardak elma suyu ile şikayetinizin hemen ortadan kalktığını göreceksiniz.



Limonlu su

Mide yanması, reflü ve bağırsak enfeksiyonları gibi rahatsızlıkların tedavisinde oldukça etkili olan limonu gün içinde tükettiğiniz suya birkaç damla olarak damlatmanız yeterli olacaktır. Güne bir bardak ılık limonlu su ile başlamanın faydasını kısa süre sonra görmeye başlayacaksınız.







Anason

Mide yatıştırıcı etkisi ile bilinen anasonu her yemekten sonra bir tatlı kaşığı anason tohumu tüketerek sağlayabilirsiniz. Ayrıca çekilmiş anason tohumlarını bir bardak sıcak su içine ekleyerek demlenmesini bekledikten sonra tüketmeniz de aynı etkiyi sağlayacaktır.



Patates suyu

Patatesin içerisinde bulunan enzimler mide asidini nötralize eder. Orta boy patatesin kabuğunu soyun. Püre haline gelmesini sağlayın. Elde ettiğiniz püreyi süzün. Eğer katı meyve sıkacağınız var ise patatesin suyunu bu şekilde de sıkabilirsiniz. Bu şekilde bir bardak patates duyu elde etmelisiniz. Her sabah içeceğiniz bir bardak patates suyu mide şikayetlerinizin ortadan kalkmasına olanak sağlayacaktır.



Bal ve limon

Bir bardak sıcak suyun içine yarım limon suyu ve bir tatlı kaşığı bal ekleyerek tüketin. Bu karışım mide asidinin aşırı şekilde üretilmesini engelleyecektir.



