Stres, iş yoğunluğu, sağlıksız beslenme gibi faktörlerle artan migren atakları yaz sıcaklarında hayatı daha da zorlaştırabiliyor.

Genellikle başın tek tarafında görülen, zonklama, ışığa, sese, kokuya hassasiyet gibi şikayetlerin de eşlik ettiği migren, sıcak havalarda daha da artıyor. Migren

hastalarının yaz mevsimini rahat geçirmeleri için ise bazı önlemler almaları gerekiyor. Memorial Ankara Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Funda Uysal Tan, migreni kontrol altına almak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.





Migren kadınlarda daha çok görülüyor

Migrenin toplumda görülme sıklığı yüzde 10-15 civarındadır. Genellikle ataklar halinde ortaya çıkan, sıklıkla başın tek tarafını tutan ve zonklamaya neden olan migrene, bazen bulantı kusma, ışık ve sese karşı aşırı hassasiyet gibi şikayetler de eşlik edebilmektedir. Genetik geçişli bir rahatsızlık olan migren, kadınlarda hormonal nedenlere bağlı olarak daha sık görülmektedir. Oluşum mekanizması tam olarak bilinemese de migreni tetikleyen nedenler arasında; stres, düzensiz çalışma ve beslenme, uyku-uyanıklık döngüsündeki değişiklikler bulunmaktadır. Bu bireysel faktörlerin yanı sıra hava ve mevsim değişikliği ile yaz saati uygulaması gibi vücut biyoritmini etkileyen daha genel faktörler de migren ataklarını tetikleyebilmektedir.





Sıcak ve nem atakları artırıyor

Isı, basınç ve nem düzeyindeki değişiklikler, rüzgarlı hava, atak sıklığında artışa neden olabilmektedir. Kandaki oksijen düzeyini düşüren yüksek irtifa, hava kirliliği, sürekli kapalı ortamda bulunma, ani sıcak-soğuk değişimleri, sürekli klimalı ortamlarda yer almak da tetikleyici faktörler arasında yer almaktadır. Yaz aylarında migren ataklarının sıklığı da artmaktadır. Sıcak yaz günlerinde migren nedeniyle hastaneye başvurularda ciddi bir artış gözlenmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre, hava sıcaklığındaki her beş derecelik yükselme, baş ağrısı yakınmasıyla acile başvuran hasta sayısında ortalama yüzde 7,5’luk artışa neden olmaktadır. Yine yaz aylarında nemli havalarda terleme güçleştiği için, vücudun soğutulması zorlaşmaktadır. Sıcak çarpması, halsizlik ve aşırı su kaybından dolayı da baş ağrılarında artış görülebilmektedir.





Migren tanıma testi

Sık baş ağrısı olan ve bunun migrenden kaynaklanıp kaynaklanmadığını merak eden kişiler öncesinde “migren tanıma testi” yaparak bir uzmana başvurabilir. Son üç ay içinde günlük işleri etkileyen veya doktora başvurmayı gerektiren en az iki veya daha fazla baş ağrısı yaşayanların bu testi yapmaları önerilmektedir. Aşağıdaki sorulardan ikisine ya da hepsine “Evet” cevabı verenlerin migren hastası olma olasılığı yüzde 93 olarak belirtilmektedir.

- Midenizde rahatsızlık veya bulantı hissettiniz mi?

- Işık sizi baş ağrısının olmadığı dönemlere göre çok daha fazla rahatsız etti mi?

- Baş ağrıları çalışmanızı ve günlük aktivitenizi en az bir gün kısıtladı mı?





Bilinçsiz ağrı kesici migreni kronikleştirebilir

Migren baş ağrılarında tedavi, akut ağrıyı baskılamaya yönelik atak tedavileri ve koruyucu tedaviler olarak planlanmaktadır. Bu nedenle migren tanısı konduktan sonraki tedavilerin planlanması da hastalığın seyri açısından önem taşımaktadır. Mutlaka alanında uzman bir hekimin görüşüne başvurularak tedavi planlaması yapılmalıdır. Aksi takdirde sadece ağrı olduğunda kullanılan basit ağrı kesiciler hastalığın kronikleşmesine ve koruyucu tedavilere dirençli hale gelmesine yol açabilmektedir.





Migren hastalarının yazın dikkat etmesi gerekenler:

1.Düzenli uyumaya, dengeli beslenmeye, istikrarlı bir şekilde hafif egzersizler yapmaya özen gösterilmelidir.

2.Yazın güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatlerde çok fazla dışarıda kalınmamalı, mutlaka şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalıdır.

3.Ani ısı değişimlerinden kaçınılmalıdır. Çok sıcak ortamdayken, birdenbire klimalı, soğuk bir yere geçilmemelidir.

4.Klimalı ve kapalı ortamlarda uzun süre bulunulmamalıdır.

5.Sıvı tüketimini arttırılmalı, sigara ve alkol kullanımından kaçınılmalı, çay ve kahveden uzak durulmalıdır.



