Migrene botoks!

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Botoks migrene iyi geliyor...

Prof. Macit Selekler, ''Son birkaç yıldır yapılan çalışmalar, botoksun kronik migrenli hastalarda etkin olduğunu göstermiştir'' dedi.



Memorial Ataşehir Hastanesi Baş Ağrısı Merkezi'nden Prof. Dr. Macit Selekler, son birkaç yıldır yapılan çalışmaların, botoksun kronik migrenli hastalarda etkin olduğunu gösterdiğini, 12 haftalık sürelerle tekrarlanan botoks enjeksiyonlarıyla migren ataklarının sıklığının yılda yüzde 70 oranında azaldığını kaydetti.



Selekler, düzenli tedaviyle kontrol altına alınabilen migrenden botoks uygulamasıyla kurtulmanın mümkün olabildiğini belirtti.



Baş ağrısına bulantı eşlik ediyorsa, ağrı günlük işleri yapmaya engel oluyorsa, ses ve ışık rahatsız ediyorsa bu belirtilerin migreni işaret ettiğini anlatan Selekler, bununla beraber, migren tanısını koymanın bazen hayli karmaşık olabildiğini vurguladı.



Selekler, migrenin, düzenli ve dengeli beslenmeyi, uykuya dikkat etmeyi, stresten uzak durmayı, fazla yorulmamayı, spor yapmayı, içinde bulunulan mevsimin şartlarına uyum sağlamayı istediğini belirtti.