Miyomlar ilaçla tedavi edilebilir mi?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İlaç tedavisi miyomları yok eder mi? Miyom tedavisinde hangi teknikler uygulanır? İşte miyomla ilgili merak ettikleriniz...

Düzce Üniversitesi (DÜ) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar Dilbaz, miyomların ilaç tedavisiyle yok edemeyeceğini, sadece baskılanabileceğini belirterek, "Miyom tedavisinde önemli olan, hastaya en az zararı ve en iyi sonucu verecek tekniği uygulamaktır" dedi.



Dilbaz, kadınlarda görülen iyi huylu tümör miyomların, Latince "şişlik" anlamına geldiğini söyledi.



"Miyom, düz kas hücrelerinden oluşan, rahmin kendi adalesinden gelişen, kötü hastalığa dönüşme riski binde birler civarında olan rahatsızlıktır" diyen Dilbaz, miyomların kadınların adet gördüğü zamanlarda ortaya çıktığını kaydetti.



Miyomların her zaman büyüme eğiliminde olduğuna dikkati çeken Dilbaz, şunları dile getirdi:



"Toplumda her kaynağa göre değişkenlik göstermekte, kadınlarda yüzde 15-30 görülebilir fakat miyom bulunması ameliyat anlamına da gelmez. Miyom olan kadında bir sürü kriter vardır. Miyomların yeri, büyüklüğü, kadının yaşı, şikayetleri son derece önemli. Bunların hepsini bir araya koyup ona göre tedavi vermeniz lazım. Akıldan geçirilmesi ve unutulmaması gereken şey, miyomları hiçbir zaman ilaç tedavisiyle yok edemezsiniz, sadece baskılayabilirsiniz."



Sık sık idrara gitmeler hatta bazen yapamama gibi sıkıntılar ortaya çıkıyor

Dilbaz, miyomlarla ilgili en büyük şikayetin kanama olduğunu belirterek, "Tabii kanama yapan miyomun yeri de çok önemli, rahmin içinde mi, adalesinin içinde mi yoksa rahmin dışında mı? Çok büyük bir miyom olur ama kanama şikayeti de bulunmayabilir, en sık görülen şikayetler kanama, ağrı ve büyüdüğü zaman etraftaki dokulara yaptığı basıdır" ifadesini kullandı.



"Rahmin önünde mesane var, kanama çok büyükse mesaneye bası yapar" diyen Dilbaz, şöyle konuş:



"Sık sık idrara gitmeler hatta bazen yapamama gibi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Arkaya doğru büyüyorsa büyük abdestini yapmakta sıkıntı olabilir. Bası semptomları arttırabilir. Sürekli kanama olması kadını kansızlığa kadar götürür, adet düzeni bozulur. Ağrıları olabilir. Kadının yaşı, çocuk isteği ve diğer değişkenleri ele alarak ona göre tedavi planlarsınız. İlaçla baskılayacağınız grup var ama ameliyat olacak bir grup da var.



'İlaçla tedavi edeceğiz de ameliyat olacaksın' demek de yanlış. Hastaya göre uygun elbiseyi kesmek lazım. Bir terzi gibi düşünün, bireyselleştirilmiş tedavi yapmak lazım. Miyom tedavisinde önemli olan hastaya en az zararı ve en iyi sonucu verecek tekniği uygulamaktır."



(AA)