Motivasyonsuz diyet olmaz!

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Zayıflamak için diyet uygularken mutlaka kendinizi motive etmeniz gerekir. Peki bunu nasıl başarabilirsiniz?

Günümüzde pek çok kişi zayıflama uğruna bir yolculuğa çıkıyor. Elbette bu yolculukta amaç sağlıklı olabilmek ve doğru beslenme alışkanlıkları edinmek için her bireyin kendi genetik, biyolojik ve sosyal yapısına uygun beslenme programlarını bir uzman kılavuzluğunda uygulamaya çalışmasıdır. Bu hedefe yönelik başarımızın bir uzmana giderek uygun beslenme programlarını edinip uymanın yanında motivasyonumuza da paralel olduğunun unutulmaması gerekiyor.

Kısa vadeli küçük hedefler koyun

Kilo vermek bir gecede karar verip uygulanacak bir şey değil. Bir uzman eşliğinde verilen beslenme programına bağlı kalmak çok önemli. İşin başında büyük bir heyecan ve kararlılık içindeyken, çok geçmeden mazeretler bulmaya veya şikayet etmeye başlarız. Daha ne olduğunu anlamadan, bir de bakarız ki başladığımız noktaya dönmüşüz. Bu durumla karşılaşmamak için motivasyon sağlanması gerekir. Motivasyon için de yapılması gereken istek uyandırmaktır.

