Mucize antioksidan: Vişne suyu

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Vişne suyunun birçok faydası var!

Artan sıcaklar terlemeyi, bu da vücuttan yüksek oranda sıvı ve mineral kaybını beraberinde getiriyor. Bu eksiği yerine koymak içinse uzmanlar, başta su olmak üzere bol miktarda sıvı tüketmek gerektiğini belirtiyor. İçeriğinde A, E ve C vitaminlerinin yanı sıra bol miktarda antioksidan madde bulunan vişne suyu ise yaz aylarında 7’den 70’e herkese öneriliyor. Vücudun direncini artıran vişne suyu, içeriğindeki potasyum, kalsiyum ve fosfor nedeniyle ateşli hastalıklara karşı koruyor, mide ve karaciğerin düzenli çalışmasına

yardımcı oluyor.