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Mucize sebze: Ispanak

Çocukken yiyelim diye annelerimizin Temel Reis’i örnek gösterdiği ıspanak tam bir demir deposu. İşte faydaları:

•    Demirin yanı sıra, A ve C vitaminleri de içerir. Soğuk algınlığını önlüyor ve dişlerin çürümesini engelliyor.
•    Kemik gelişimi için gerekli olan K vitamini yönünden zengindir.
•    100 gramında yaklaşık 190 mcg folik asit bulundurur. Bu da günlük ihtiyacımızın yaklaşık yarısını karşılar. 50 gram ıspanak günlük A vitamini ihtiyacımızın tamamını karşılamaya yeter.
•    Serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırarak yaşlanmaya karşı kalkan oluşturur. Kanser, kalp hastalıkları, inme ile savaşır.
•    Kansızlık için yararlıdır.
•    Ispanağı tüketmeden önce bol suyla yıkayın. Yeşil yapraklı ve canlı olanları seçin.

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