Çocukken yiyelim diye annelerimizin Temel Reis’i örnek gösterdiği ıspanak tam bir demir deposu. İşte faydaları:

• Demirin yanı sıra, A ve C vitaminleri de içerir. Soğuk algınlığını önlüyor ve dişlerin çürümesini engelliyor.

• Kemik gelişimi için gerekli olan K vitamini yönünden zengindir.

• 100 gramında yaklaşık 190 mcg folik asit bulundurur. Bu da günlük ihtiyacımızın yaklaşık yarısını karşılar. 50 gram ıspanak günlük A vitamini ihtiyacımızın tamamını karşılamaya yeter.

• Serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırarak yaşlanmaya karşı kalkan oluşturur. Kanser, kalp hastalıkları, inme ile savaşır.

• Kansızlık için yararlıdır.

• Ispanağı tüketmeden önce bol suyla yıkayın. Yeşil yapraklı ve canlı olanları seçin.

