Mutfağın yeşil iksirleri taze otlar

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Dereotu, maydanoz, fesleğen, biberiye, kekik, nane… Mis gibi kokan, yemeklere, salatalara nefis bir aroma veren bu otları taze taze kullanarak mutfakta harikalar yarabilirsiniz.

AROMALI OTLARLA BUZ KÜPLERİ

Limonatanıza, diğer soğuk içeceklerinize, hatta alkollü kokteyllere koyabileceğiniz bu dekoratif buzlar erimeye yakın nefis bir de aroma verir. Bu işlem için taze kekik, dereotu, nane, fesleğen kullanabilirsiniz. Önce buz kalıplarını 1/3 oranında su ile doldurun ve dondurucuda 1-2 saat bekleterek donmalarını sağlayın. Buzdolabından çıkardığınız buz kalıbının üzerine yıkanmış, taze, güzel görünümlü otlardan minik parçacıklar yerleştirip üzerine çok az su ekleyerek yeniden buzluğa koyun, bir süre daha buzlukta tutun. Buz kalıplarının üzerinde hala bir miktar boşluk kalmalı. Üçüncü ve son adımda ise buz kalıplarını tamamen doldurun ve yine buzluğa koyarak ihtiyacınız olduğunda kullanın. Eğer tek seferde otları koyup buz kalıplarını suyla tamamen doldurursanız o zaman otlar suyun üzerinde yüzeceği için buzun üzerinde kalırlar.

