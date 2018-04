Nefesle gelen huzur

Nefes Terapisi'yle tanışın!

Yazı: Sinem Gürleyük



Nefes almak için para ödemeniz gerektiğini söylesem sanırım bana gülersiniz. Ama ben gerçekten ‘nefes almak’tan bahsediyorum! Her gün 23 bin kez aldığınızdan değil. ‘Bir kitap okudum ve hayatım değişti’ cümlesini ‘Bir nefes terapisi yaptım ve hayatım değişti’ diye değiştirip, sizi Duygu Keçecioğlu’yla tanıştırayım!



Geçen ay bir ürün lansmanına katılmak için Sapanca’ya gittim. Tanıtım sonrası marka tüm basın mensupları için bir nefes terapisi seansı düzenledi. Açıkçası bu konuyla ilgili çok

bilgim yoktu. Nasıl, niye yapılır, ne işe yarar bilmiyordum. Hatta hayatında yoga bile yapmamış biri için çok ilgi çekici ve ‘işe yarar’ görünmüyordu. Ama merakımdan

katıldım. Transformal Nefes terapistimiz Duygu Keçecioğlu’ydu. Önce bize bu işe nasıl başladığını anlattı. Sayısal mezunu biri olarak nefes terapisini en başta beyninin reddettiğini söyledi! Bingo! Benim de beynim reddediyor! İnsanın tüm sorunlarınınyaratıcısı ve çözümleyicisinin kendisi olduğuna inanan biri olarak böyle rahatlamalar açıkçası çok gerçekçi

gelmiyor. Beynimi susturup olaya konsantre olmaya ve söylenen her şeyi harfiyen yapmaya karar verdim. En azından bir saat boyunca bunu yapabilirdim! Bu sırada katılımcılardan biri baş uçlarımıza bırakılan mendillere bakarak ‘Gerçekten ağlayacak mıyız?’ diye sordu. Ağlamak mı? Nefes alıp ağlayacak mıyız yani? Keçecioğlu

ağlamanın bir mecburiyet olmadığını, kendimizi böyle şartlandırmamamız gerektiğini, ancak içimizden ağlamak gelirse de kendimizi sıkmamamız gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti: “Seansa başladığımız zaman bazılarınız çok sıkılacak ve bir an önce terapiyi sonlandırıp dışarı çıkmak isteyecek. Sabırlı olun ve terapiye devam edin.”