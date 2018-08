Nöroloji beyin-omurilik ve kas hastalıkları ile birlikte çevresel sinir sistemini ilgilendiren hastalıkların tanı ve tedavisinin yönetilmesini sağlayan bir uzmanlık dalıdır. İşte nörolojinin ilgilendiği hastalıklar...

Beyin, omurilik çevresel sinirler ve kas hastalıklarını inceleyen cerrahi dışındaki tedaviyi de gerçekleştiren ve sonlandıran bir bilim dalı olan Nöroloji hastanelerde bulunan sinir hastalıkları ile ilgili bölümdür. Nörolojik hastalıklar içinde en bilinenleri arasında epilepsi, parkinson, migren, beynin vasküler iltihabı ve tümör hastalıkları sayılabilir. Nörolojik sorunlarda hastalar genellikle; baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, vücut uyuşması, düşme, kayma, bayılma, çift görme, konuşma bozukluğu, inmeler ve şuur bozukluğu gibi belirtilerden dolayı hastaneye başvurmaktadırlar. Nöroloji ileri derece tekniğe başvuran bir bilim dalıdır. Sinir sistemi vücudun idaresinde rol alan işleyişi ve yapısı ile oldukça karışık olan bir sistemdir. Son yüzyılda sinir sisteminin incelenmesi ve fonksiyonlarının aydınlatılması gerçekleştirilmiştir. Bilgisayarlı beyin tomografisinin ve manyetik rezonans cihazının tıp alanında kullanılmaya başlanması bu ilmin yerinde tedavi ve erken teşhis durumunu arttırmaktadır.



Nörolojik hastalıklar vücudumuzun en hassas yapılarını oluştukları için hızlı tetkik ve erken teşhis büyük önem taşır. Tetkik ve teşhiste gecikilirse önemli derecede geri dönülemez hasarlar oluşabilir. Hastanın bütün tetkikleri tamamlandıktan sonra tanı koyma sonrasında hastanın tedavisine başlanabilmektedir.



Vücudumuzda hareket etmeyi ve konuşmayı sağlayan birçok sinir hücresi bulunmaktadır. Bunların uzantıları ve aralarındaki destek dokulardan oluşan beynimizde bulunan her hücre elektrik akımı üretir ve birbirine iletir. Elektrik akımı sırasında oluşan aşırı derecede deşarj nedeni ile ortaya çıkan durum nöbettir. Nöbet geçiren kişilerde hastalığın teşhisinin konulması ve daha sonrasında uygun bir tedavi konulması çok önemlidir. Her nöbet geçiren hasta epilepsi hastası demek değildir elbette. EEG tetkiki ile beyin temel biyoelektrik aktivitesi incelenir.



Epilepsi; yeni doğan döneminden hayatın ileriki yaşlarına kadar hemen hemen her insanın yaşayabileceği bir rahatsızlıktır.



EEG: Beynin elektriksel bir etkinliğinin değerlendirilmesi amacı ile yapılan bir işlemdir. Beyin dokusundaki sinir hücrelerine ilişkin elektriksel sinyaller kafatası üzerindeki saçlı deriye iletirler. Sinyaller kafa derisinin belirli bölgelerine yerleştirilen elektrotlar ile bilgisayara aktarılır. Nöroloji uzmanı doktorlar tarafıdan incelenir.



EEG Monitörizasyonu: Bu EEG sırasında eş zamanlı video kaydı yapılması işlemidir. Amaç daha çok şüphelenilen bazı hareket veya nöbet benzeri durumlarda eşzamanlı EEG ile karşılaştırılarak bir karar verilir.



EMG: Kaslar ve sinirlerden alınan elektriksel sinyallerin yazdırılması demektir. Hastalıklarda tanı koymayı belirler. Bu sırada hastaya farklı testler uygulanabilmektedir. Bu testler iğne EMG'si ve sinir ileti çalışmaları testleridir.



Nöroloji neye bakar?

Nöroloji hangi hastalıklara bakar? merak ediyorsanız aşağıda sizler için nörolojinin ilgili olduğu hastalıkları sıraladık.