Obeziteye karşı TV'yi kapat!

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TV karşısında geçirdikleri süre azaldıkça çocuklar okulda ve sosyal hayatta daha başarılı oluyor

ABD ’de yapılan ve JAMA Network Journals’te yayımlanan araştırmaya göre TV karşısında geçirdikleri süre azaldıkça çocuklar okulda ve sosyal hayatta daha başarılı oluyor. TV’den uzak kalmak obezite riskini de azaltıyor. Araştırma Iowa State Üniversitesi tarafından okul çağındaki 1300’den fazla çocuk üzerinde öğretmenleri ve bakıcılarından alınan bilgiler dâhilinde ve obeziteyle mücadele amacıyla gerçekleştirildi. Sonuçları değerlendiren Dr Douglas Gentile “Ekran başında geçirdikleri süre uzadıkça çocuklar obeziteye daha da yaklaşıyor” dedi. Gentile’a göre ebeveynlerin çocukların ekran başında geçirdikleri kısıtlaması onları daha başarılı ve şiddetten uzak kılıyor. Daha önce de Oregon Social Learning Center’da yapılan bir araştırma çocuklardaki obeziteyle TV izleme süresi arasında bağlantı kurmuştu.