Vücudunuzda şişkinliğe neden olarak rahatsızlık veren ve tartılarla aranızı bozan ödemden kurtulmak için bunları deneyin!
BUNLARDAN UZAK DURUN
• Raf ömrü uzun yani katkı madde içeriği yüksek yiyecekler
• Konserve gıdalar
• Turşular
• Aşırı çay ve kahve
• Asitli ve kafeinli içecekler
• Aşırı soda
MUTLAKA YAPIN
• Düzenli yaşayın.
• Stresten uzak durun.
• Sağlıklı beslenin.
• Her gün en az iki litre su için.
• Hareket edin. Hiçbir şey yapamıyorsanız her gün bir saat yürüyün.
• Çay, kahve ve asitli içecekleri sınırlı tüketin.
• Alkolü ölçülü için.
• Günlük beslenmenizde protein, karbonhidrat, süt, yoğurt, sebze ve meyveyi dengeli tüketin.
• Günde bir avuç kavrulmamış kuruyemiş yiyin.
• Yaz meyvelerini menünüze ekleyin.
• Her gün taze kuruyemiş tüketin.
• Katkı maddesi içeren gıdalardan uzak durun.
• Yemeklerinizi fazla yakmadan pişirerek ödem artıran toksinlerden kurtulun.
• Zeytinyağlı hazırlarken önce sebzeleri haşlayıp yağını sonradan ekleyin.
SAKIN YAPMAYIN
• Ödem söktürücü bitki karışımlarını içmeyin.
• Doktora danışmadan ödem söktürücü ilaç kullanmayın.
• Ödeme karşı bilinçsiz masaj yaptırarak vücudunuzun morarıp ödem toplamasına neden olmayın.