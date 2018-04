Ödemsiz bir vücut için...

Vücudunuzda şişkinliğe neden olarak rahatsızlık veren ve tartılarla aranızı bozan ödemden kurtulmak için bunları deneyin!

BUNLARDAN UZAK DURUN

• Raf ömrü uzun yani katkı madde içeriği yüksek yiyecekler

• Konserve gıdalar

• Turşular

• Aşırı çay ve kahve

• Asitli ve kafeinli içecekler

• Aşırı soda



MUTLAKA YAPIN

• Düzenli yaşayın.

• Stresten uzak durun.

• Sağlıklı beslenin.

• Her gün en az iki litre su için.

• Hareket edin. Hiçbir şey yapamıyorsanız her gün bir saat yürüyün.

• Çay, kahve ve asitli içecekleri sınırlı tüketin.

• Alkolü ölçülü için.

• Günlük beslenmenizde protein, karbonhidrat, süt, yoğurt, sebze ve meyveyi dengeli tüketin.

• Günde bir avuç kavrulmamış kuruyemiş yiyin.

• Yaz meyvelerini menünüze ekleyin.

• Her gün taze kuruyemiş tüketin.

• Katkı maddesi içeren gıdalardan uzak durun.

• Yemeklerinizi fazla yakmadan pişirerek ödem artıran toksinlerden kurtulun.

• Zeytinyağlı hazırlarken önce sebzeleri haşlayıp yağını sonradan ekleyin.



SAKIN YAPMAYIN

• Ödem söktürücü bitki karışımlarını içmeyin.

• Doktora danışmadan ödem söktürücü ilaç kullanmayın.

• Ödeme karşı bilinçsiz masaj yaptırarak vücudunuzun morarıp ödem toplamasına neden olmayın.