Yoğun iş temposu bazen çalışanları yemek yemekten bile alıkoyabiliyor. Sağlıksız ve düzensiz beslenmenin etkileri ise ciddi olabiliyor.

Medamerikan Tıp Merkezi Beslenme Uzmanı Müge Arslan; “Ana ve ara öğünleri yapmadan çoğu zaman çay ve kahveyle geçiştirilen her gün tehlike çanları biraz daha yakından duyulmaya başlıyor. Atlanan her öğünle hem metabolizma hızında ciddi bir yavaşlama söz konusu olurken; şişmanlığın oluşmasını hızlandırırken aynı zamanda beraberinde getirdiği birçok hastalık ve sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. Kan şekerini de unutmamak gerek; öğün atlayarak ya da öğünlerde yetersiz beslenmek; kan şekerinde çok ciddi olumsuz etkilere yol açıyor. Bu durum ileride diyabet hastası olma riskinin artmasına neden oluyor” dedi.

Çalışan kişilerin gün içinde düzensiz beslendiğine ve bu düzensizliğin zamanla sağlık sorunlarına neden olduğuna vurgu yapan Arslan, öğünlerin atlanmaması gerektiğinin özellikle de kahvaltını çok önemli olduğunun altını çiziyor. İşte Arslan'ın önerileri...

Kahvaltı öğünü için;

Yarım yağlı süt ve ya yoğurt ile yapılmış bir kahvaltı gevreği. İçerisine az miktarda kuru meyveler, fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumluları katarak vitamin ve mineral yönünden de zenginleştirilebilir. +1 orta boy elma

1 adet kepekli az yağlı veya yarım yağlı beyaz peynirli/az yağlı veya yarım yağlı kaşar ile hazırlanmış tost

½ adet simit + az yağlı veya yarım yağlı beyaz peynir/az yağlı veya yarım yağlı kaşar peyniri ve yanında bol yeşillik + 1 su bardağı süt

Ara öğünler için;

1 paket enerjisi ve yağı azaltılmış bisküvi + 1 fincan az yağlı süt ile hazırlanmış kahve

3-4 adet fındık/badem/ceviz ve 3-4 adet kuru kayısı

1 adet kepekli az yağlı veya yarım yağlı beyaz peynirli/ az yağlı veya yarım yağlı kaşar ile hazırlanmış tost

Öğle ve akşam öğünü için;

1 adet orta boy balık(150gr.)/ 3-4 adet köfte(120gr.) /150gr. ızgara tavuk göğsü + yanında haşlanmış sebze + koyu yeşil yapraklı sebzelerle hazırlanmış bol salata (salata içerisine az miktarda kuru meyveler, fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumluları katarak vitamin ve mineral yönünden de zenginleştire bilirsiniz) Et tercihlerinizi ızgara ya da haşlamadan yana kullanınız.

Sossuz ve kremasız makarna (tercihen peynirli) + salata

Izgara tavuk /peynir / deniz mamulleriyle hazırlanmış salata + 1 ince dilim kepek ekmek + 1 su bardağı taze sıkılmış meyve suyu 1 porsiyon etli sebze yemeği + az yağlı salata +(150gr.) yarım yağl�� yoğurt + 1 ince dilim kepek ekmek

Peynirli kepek ekmeği ile yapılmış sandviç + az yağlı 1 su bardağı ayran (240ml)

Hareket edin!

Hareketsiz yaşamdan, günde 45-60 dakika yapılacak olan herhangi bir fiziksel aktivite ile inme riskini azaltıp, kalp sağlığını koruma sağlamak mümkün. Bu nedenle düzenli yapılan fiziksel aktiviteler, eklem, kas, kemik gelişimi ve devamlılığını sağlar, kas kitlesini ve gücünü arttırır, kilonun kontrol edilmesine yardımcı olur, insüline bağımlı olmayan şeker hastalığı, kolon kanseri ve kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini azaltır, kan basıncını kontrol eder, depresyonu önler, psikolojik olarak rahatlama sağlar. Kilo yönetimi için mutlaka aktiviteli bir spor yapınız. Bu şekilde beslenerek, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenip, kilo alımınızı engelleyerek çalışma performansınızı artırarak, daha verimli bir iş hayatı yaşayabilirsiniz.