Medamerikan Tıp Merkezi Beslenme Uzmanı Müge Arslan; “Ana ve ara öğünleri yapmadan çoğu zaman çay ve kahveyle
geçiştirilen her gün tehlike çanları biraz daha yakından duyulmaya başlıyor.
Atlanan her öğünle hem metabolizma hızında ciddi bir yavaşlama söz konusu
olurken; şişmanlığın oluşmasını hızlandırırken aynı zamanda beraberinde
getirdiği birçok hastalık ve sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. Kan şekerini
de unutmamak gerek; öğün atlayarak ya da öğünlerde yetersiz beslenmek; kan
şekerinde çok ciddi olumsuz etkilere yol açıyor. Bu durum ileride diyabet
hastası olma riskinin artmasına neden oluyor” dedi.
Çalışan kişilerin gün içinde düzensiz beslendiğine ve bu düzensizliğin zamanla sağlık sorunlarına neden olduğuna vurgu yapan Arslan, öğünlerin atlanmaması gerektiğinin özellikle de kahvaltını çok önemli olduğunun altını çiziyor. İşte Arslan'ın önerileri...
Kahvaltı öğünü için;
Ara öğünler için;
Öğle ve akşam öğünü
için;
Hareket edin!
Hareketsiz yaşamdan, günde 45-60 dakika yapılacak olan herhangi bir fiziksel aktivite ile inme riskini azaltıp, kalp sağlığını koruma sağlamak mümkün. Bu nedenle düzenli yapılan fiziksel aktiviteler, eklem, kas, kemik gelişimi ve devamlılığını sağlar, kas kitlesini ve gücünü arttırır, kilonun kontrol edilmesine yardımcı olur, insüline bağımlı olmayan şeker hastalığı, kolon kanseri ve kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini azaltır, kan basıncını kontrol eder, depresyonu önler, psikolojik olarak rahatlama sağlar. Kilo yönetimi için mutlaka aktiviteli bir spor yapınız. Bu şekilde beslenerek, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenip, kilo alımınızı engelleyerek çalışma performansınızı artırarak, daha verimli bir iş hayatı yaşayabilirsiniz.