Osteoporozla rahat yaşama rehberi

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Kemik erimesi yaşayanların dikkat etmesi gerekenler neler?

Kemik erimesi yaşıyorsanız, üstelik de yakın zamanda kemiklerinizden biri kırıldıysa sizin için düşmek korkutucu olabilir. Ancak kemik erimem var diyerek de hayatınızı kısıtlamamalısınız. Bunun yerine küçük önlemlerle hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilir ve kemik sağlığınızı koruyabilirsiniz. İşte Hisar Intercontinental Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Lütfiye Müslümanoğlu’nun önerileri...



Egzersiz yapın

Egzersiz sizin için korkutucu görünse de aslında güç, esneklik ve dengenizi geliştirmenizi sağlar. Yürüyüş, dans, su içi egzersiz gibi düşük darbeli egzersizlerden şaşmayın. Golf, kayak gibi vücudunuzu daha fazla bükmeniz gereken ve düşme riskinizin daha yüksek olduğu sporları yapmaktan ise vazgeçin.



İlaçlarınızı gözden geçirin

Kullandığınız bazı ilaçlar uyuşukluk ve baş dönmesi yapabilir. Bu nedenle kullanacağınız ilaçları, dozunu, yan etkilerini mutlaka hekiminizle konuşun.



Adım atarken dikkatli olun

Yürüyeceğiniz kaldırım kaygan görünüyorsa, çimin üzerinden yürümeyi tercih edin. Kışın karlı, buzlu yolda yürümeniz gerekiyorsa çantanızda tuz taşıyın veya ayakkabılarınızın altına çivili kalıplar geçirin. Cilalı mermer, seramik gibi kaygan zeminlerden yürümek yerine üstü halı kaplı olan zeminleri tercih edin. Halıların saçaklarına basmayın veya saçakları ortadan kaldırın.



Ayakkabı seçimine dikkat edin

Çıplak ayak ya da çorapla yürümeniz düşme riskinizi artırabilir. Bu yüzden kapalı alanlarda da mutlaka terlik ya da ayakkabı giyin. Düşük topuklu ve kaymaz tabanları olan ayakkabıları tercih edin.



Eviniz toplu olsun

Evinizde rahat rahat dolaşabilmek için mobilyalarınızı düzenleyin. Yürüme alanınızın üzerine sehpa, dergi rafı, bitki gibi şeyler koymayın. Kutuları, gazete ya da giysi yığınlarını ortadan kaldırın. Elektrik ve telefon kablolarının yerden değil; duvardan döşenmesini sağlayın.



Ani hareketler yapmayın

Evde, yataktan veya bir sandalyeden kalkarken kendinize zaman tanıyın. Kapı zili ya da telefona cevap vermek için acele etmeyin. Aceleniz olduğunda daha çok kazayla karşılaşabilirsiniz. Dışarı çıktığınızda asansöre, otobüse, minibüse binmek için ani hareketler yapmayın, kol veya bacağınızla bunları durdurmaya kalkışmayın.



Evinize güvenliğinize uygun malzemeler alın

Evinizde banyo zemini için kauçuk kaymayan paspaslar, merdivenler için kaymayan halılar, sağlam korkuluklu merdivenler gibi emniyetinizi sağlayacak değişiklikler yapın. Başkasının baston veya yürütecini asla ödünç almayın. Sizin baston veya yürütecinizin de size uygun olduğundan emin olun.



Işıktan yararlanın

Odaların girişlerinde, merdiven altında veya üstünde elinizin hemen ulaşabileceği alanlarda elektrik düğmeleri konulmasını sağlayın. Gece lambası kullanın, elektrik kesintileri söz konusu olması durumunda kullanmak için yakınınızda el feneri bulundurun. Daha fazla ışık için gündüzleri perdeleri açık tutun.



Alkolden uzak durun

Alkol hem denge problemi yaratır hem de kalsiyum alımınızı sınırlayarak daha kırılgan bir kemik yapısına sahip olmanıza neden olur. Kalsiyum açısından zengin yağsız süt veya az yağlı yoğurt tüketin. D vitamini almayı unutmayın.



Göz sağlığınıza dikkat edin

Her yıl göz doktoruna giderek muayene olun. Daha iyi görmeniz düşmelere karşı sizi koruyucu bir etkendir.