Üreme Sağlığı Uzmanları Derneği'ne göre, çoğu kadın yaşamları boyunca ortalama olarak 450 kez adet dönemi geçireceklerdir. Ek olarak, yaptıkları yakın tarihli bir ankete göre, ankete katılanların yüzde 80'inden fazlası, şişkinlik, kramplar ve sinirlilik gibi olumsuz periyodik belirtiler bildiriyor.

Ama iyi haberler var! Pedlerinizi ve tamponlarınızı atmaya hazır olun çünkü artık hormonal doğum kontrolünü, gerektiğinde bireysel periyotlarınızı atlamak için kullanabilirsiniz veya menstruasyonu tamamen durdurabilirsiniz. Enjeksiyonlar, implantlar ve daha fazlası ile adet döneminizi tamamen durdurmayı tercih edebilirsiniz. Bu konuda siz uzman doktorunuzdan bilgi alırken biz hormonal doğum kontrolünün size sağlayabileceklerini anlatalım.



Ani kanama olabilir.

Önce en kötü şeylerden bahsedelim. Cleveland Clinic Journal of Medicine tarafından yapılan bir incelemeye göre, periyodunuzu atlamanızın asıl problem ani kanamadır. Bu, öngörülemeyen zamanlarda kanamanız veya lekelenmeniz anlamına gelebilir ve hazırlıksız yakalanmak sizi sıkabilir. Neyse ki, bu kalıcı bir problem olmayabilir çünkü Mayo Clinic'e göre, menstrüel baskının ilk birkaç ayı boyunca daha fazla kanama yaşanması yaygındır.









Endometriozisizi kolaylaştırın.

Mayo Kliniği'ne göre, endometriozis yumurtalıklarınız ve fallop tüpleriniz gibi alanlarda rahim dışına rahim dokusunun büyüdüğü bir durum olarak tanımlanır. Bu, cinsel ilişki sırasında ağrı, aşırı kanama, döneminizden önce ve sizin döneminde, mide bulantısı, yorgunluk, sindirim sorunları ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli semptomlara neden olabilir. Bu belirtilerden birçoğu döneminiz boyunca daha da kötüleşir. Neyse ki uzmanlara göre, döneminizi baskılamak bu ve diğer hoş olmayan endometriozis belirtilerini yönetmenize yardımcı olabilir.



Kelepçeyi kramplara takın.

Kramplara eğilimli olan herkes, ne kadar acı verici olabileceğini bilir ve hiçbir çay ve çikolataya çok fazla yardım etmez. Elbette şarap ve ibuprofen işe yarayabilir ancak günün sonunda kramplar kalıcıdır. Döneminizi atlamanız da kramplarınızı atlamak anlamına gelebilir. Çalışmalar bunu onaylıyor. Bu yüzden her ay bir sıcak su şişesine sarılmaktan yorulduysanız, hangi seçeneklerin sizin için uygun olabileceği konusunda doktorunuzla konuşun.









Daha iyi hissedin.

Üreme Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından yapılan bir ankete göre katılımcıların yüzde 80'i kendini adet dönemlerinde huzursuz, yüzde 78'i yorgun ve yüzde 67'si de öfkeli hissediyor. Buna ek olarak, katılımcıların yüzde 62'si partnerleriyle yakınlaşma isteğinin arttığını bildirirken, yüzde 74'ü bunu istemiyor. Eğer siz de öfke ve bitkinlikle mücadele ediyorsanız, açıkçası yalnız değilsiniz ama bu şekilde olmak zorunda da değilsiniz. Cleveland Clinic'e göre, periyodunuzu tamamen atlamak, adet döneminde sıklıkla ortaya çıkan kötü ruh halinizi azaltabilir. Ayrıca, dışarıda olduğunuzda daha az stresli olduğunuzu da görebilirsiniz.