Sebze, meyve ve kaliteli protein çeşitlerini tüketmek sağlıklı beslenmemizin bir parçası. Peki bu sağlıklı besinleri nasıl pişirdiğimiz fark ediyor mu? Elbette. İşte size bir sonraki öğününüzü hazırlarken fikir verecek birkaç seçenek: Çiğ: Bazı faydalı enzimler ve suda çözülebilen vitaminler (C ve B vitaminleri) pişme işlemi sırasında zarar görüyor. Bazı sebzeleri çiğ tüketmek size daha çok fayda sağlıyor. Süt, et ve yumurtayı ise çiğ tüketmekten kaçınmalısınız. Buharda: İrritabıl bağırsak sendromu gibi bir hastalığınız varsa sebzeleri buharda pişirmek sindiriminizi kolaylaştıracaktır. Besinleri buharda pişirmek aynı zamanda kırmızı biber, yeşil fasulye, brokoli ve ıspanaktaki antioksidan aktivitesini yükseltiyor. Havuçtaki beta-karotenin de absorbe edilmesini kolaylaştırıyor. Kaynamış: Sebzeleri kaynatmak özellikle böbrek taşı şikayeti olan kişiler için en ideal pişirme yöntemi olarak gösteriliyor. Fırında: Et ve sebzeleri fırında pişirmek ızgara yönteminden daha güvenilir bir seçim. Heterosiklik Aminler; kömür ızgarasında pişirmelerde, tekrar tekrar kaynatılan yemeklerde daha fazla ortaya çıkıyor. Yemekleri fırında pişirerek kanserojik maddelerin önüne geçebilirsiniz.