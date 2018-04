Pişirsek mi pişirmesek mi?

Sağlıklı pişirmek

Sebze, meyve ve kaliteli protein çeşitlerini tüketmek sağlıklı beslenmemizin bir parçası. Peki bu sağlıklı besinleri nasıl pişirdiğimiz fark ediyor mu? Elbette. İşte size bir sonraki öğününüzü hazırlarken fikir verecek birkaç seçenek:

Çiğ: Bazı faydalı enzimler ve suda çözülebilen vitaminler (C ve B vitaminleri) pişme işlemi sırasında zarar görüyor. Bazı sebzeleri çiğ tüketmek size daha çok fayda sağlıyor. Süt, et ve yumurtayı ise çiğ tüketmekten kaçınmalısınız.

Buharda: İrritabıl bağırsak sendromu gibi bir hastalığınız varsa sebzeleri buharda pişirmek sindiriminizi kolaylaştıracaktır. Besinleri buharda pişirmek aynı zamanda kırmızı biber, yeşil fasulye, brokoli ve ıspanaktaki antioksidan aktivitesini yükseltiyor. Havuçtaki beta-karotenin de absorbe edilmesini kolaylaştırıyor.

Kaynamış: Sebzeleri kaynatmak özellikle böbrek taşı şikayeti olan kişiler için en ideal pişirme yöntemi olarak gösteriliyor.

Fırında: Et ve sebzeleri fırında pişirmek ızgara yönteminden daha güvenilir bir seçim. Heterosiklik Aminler; kömür ızgarasında pişirmelerde, tekrar tekrar kaynatılan yemeklerde daha fazla ortaya çıkıyor. Yemekleri fırında pişirerek kanserojik maddelerin önüne geçebilirsiniz.