Vücudun enerji kaynaklarından protein.

Protein sözcüğünün Latincedeki karşılığı “yaşayan varlıklar için elzem azotlu öğe” şeklindedir. Vücudun en küçük parçası olan, yaşayan hücrenin ve metabolik tepkimeleri katalize eden enzimlerin yapısı, proteindir. Büyüme, “hücrelerin çoğalması” demek olduğuna göre, “protein” büyüme için elzemdir. Vücudun bütün hücrelerinin büyük bölümü proteinlerden yapılmıştır ve bu hücreler sürekli olarak değişip yenilenmektedir. Bu süreklilik nedeniyle, vücudun belirli miktarları içeren bir protein deposu yoktur. Sadece kısa süreli yetersizlikleri giderebilecek kadar az miktardaki yedek protein vücutta saklanabilir. Eğer vücut yeterli düzeyde protein alamazsa, yıkılan hücreler yenilenemez. Vücut proteinlerinin oluşumu için gerekli kaynak, yiyeceklerin içinde bulunan proteinlerdir. Vücudun, karbonhidrat veya yağdan protein yapması mümkün olmadığından, dışarıdan protein alınması zorunludur. Proteinler, “çok sayıda ve çeşitli amino asitlerin birleşmesinden oluşan bileşikler” olarak tanımlanabilir.



Bitki ve hayvan dokuları protein ihtiyacımızı karşılar

Hayvanlar, bitkilerden aldıkları proteinleri önce amino asitlere ayırır ve sonra da bu amino asitleri birbirine değiştirerek ve birleştirerek, kendi dokularının proteinini yaparlar. İnsanlar proteini, bitki ve hayvan dokularını yiyerek alır. İnsan vücudu amino asitleri yapamadığı gibi, amino asitleri birinden diğerine çevirebilmekte de sınırlı bir yeteneğe sahiptir. Bazı amino asitlerin diğer bir amino asite çevrilmesi ise, karaciğerde oluşur. Vücudun diğer amino asitleri kullanarak yapamadığı amino asitlerin, besinlerle aynen ve ihtiyaç duyulduğu kadar alınması zorunludur. İnsanlar için sayısı sekiz olarak kabul edilen bu amino asitlere “elzem (esansiyel) amino asitler” adı verilmektedir. Etini, yumurtasını ve sütünü kullanmış olduğumuz hayvanlar ve birçok mikroorganizmalar, insanların yapamadığı bu amino asitleri yapabilmektedirler. Elzem amino asitleri şöyle sıralayabiliriz: Löysin, Lizin, İzolöysin, Valin, Metionin, Fenilalanin, Teronin, Triptofan.

Bireylerin protein ihtiyacı bazı durumlarda artabilir

1. Gebelik ve emziklilik durumunda kadının daha çok protein alması gerekir. Buna göre, günlük beslenmeye gebelikten dolayı 6 gram, emziklilikten dolayı 15 gram protein eklemesi yapılmalıdır. Bu değerler bitkisel protein ağırlıklı diyetlerde, gebeler için yaklaşık 10 gram, emziklilikler için 25 gramdır.

2. Hastalıklar sırasında vücuttan protein atımı artabilir. Bu takdirde, protein dengesini sağlamak için daha çok protein alınması gerekir. Özellikle yanıklardan, ameliyatlardan ve çeşitli enfeksiyon hastalıklarından sonra protein alımının da bir miktar artırılması doğru olur.

3. Dengeli diyetlerde enerjinin yüzde 12-15’i proteinden sağlanır.

4. Büyümesi geri kalmış çocukların protein ihtiyacı biraz daha yüksektir. Kaybolan 1 gram dokunun tekrar kazanımı 0.23 gram ek protein alımını gerektirir. Büyüme ve gelişmede hücre büyümesi ve yenilenmesi için en önemli temel besin öğelerinden biri “protein”dir. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, Türkiye’de çocuklarımız yeterli proteini tüketmiyorlar. Özellikle vücutta kullanım oranı daha yüksek olan hayvansal protein tüketiminde yetersizlikler var.

Çocuklar için protein çok önemli

Çocuklarda protein gereksinimi, erişkinlerdeki gibi sadece dokuların tamiri ve yeniden yapılanması için değil, vücudun büyümesi ve gelişmesi için de gereklidir. Çocuklarda vücut dokularının büyümesi için sürekli protein sentezi gereklidir. Bu nedenle, çocuklara iyi kaliteli protein verilmelidir. Hayvansal kaynaklı protein, “iyi kaliteli”dir.

30 gram, yani yaklaşık bir köfte kadar et, tavuk, balık gibi et grubu besinler, ortalama 6 gram protein içerirler.