Her dört kadından biri hayatının bir döneminde miyom şikayeti ile karşı karşıya kalabiliyor.
Miyomun kısırlık riski yarattığını vurgulayan
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr.
Faruk Buyru, bu riskin oluşmasında miyomun
çapı ve sayısının etkili olduğunu belirtiyor: “Bazı
miyomlar gebe kalmayı zorlaştırabileceği gibi,
düşük ve erken doğum riskini de artırabiliyor.
Özellikle rahim içinde ve rahim duvarında yer
alan miyomlar, kanamayla kısırlığa yol açabilir.
Miyom çapı büyüdükçe ve sayıları arttıkça
kısırlığa yol açma riski de artıyor. Rahim içinde
yer alan miyomlar küçük bile olsa daha fazla
sorun yaratıyor. Miyomların yol açtığı en büyük
problemler; kanama, gebe kalamama, çevre
dokulara baskı ve yoğun kanama sonucu ortaya
çıkan kansızlık olarak sıralanıyor.”