"Ramazan'da her öğünü peynirle bitirin"

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Ramazan ayı boyunca dişlerin kalsiyum ihtiyacını karşılamak ve ağız içinde oluşabilecek rahatsızlıkların önüne geçmek için, sahur ve iftar sofrasından az tuzlu peynir tüketerek kalkılması öneriliyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Durmuş, toplumun büyük kesiminin Ramazan ayında ağız ve diş sağlığı bakımını ihmal ettiğini söyledi.



Bu ihmalden dolayı vatandaşların bayram sonrası diş hekimlerine akın ettiğini belirten Durmuş, oruç başlangıcında oluşan çürüklerin tedavi edilmediğinde bir ay içinde akut hale geçtiğini ifade etti.



Vatandaşlara; "Acaba orucum bozulur mu?" kaygısına düşmeden, gün içinde ara ara ağızlarını çalkalamaları ve dişlerini macunsuz, yumuşak fırçayla fırçalamaları uyarısında bulunan Durmuş, "İçerisinde barındırdığı kimyasallardan dolayı bol macun kullanmak ağız kuruluğuna yol açıyor. Bu nedenle gün içinde ağız kuruluğu oluşmaması için dişlerin iftardan sonra macunla, sahurda da macun kullanmadan fırçalanmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.



Durmuş, iftarda yemek yerken diş ve eklem bölgelerine bir anda yüklenmenin eklem şikayetlerinin de tekrar alevlenmesine neden olabileceğine işaret etti. İftar ve sahurda yiyecekleri belli aralıklarla ve sindirerek tüketmek gerektiğini vurgulayan Durmuş, "Yiyecekler sindirilmeden hızlı şekilde mideye gönderildiğinde ilerleyen dönemde çok ciddi mide rahatsızlıklarına yol açar. Aynı zamanda midenin bu yiyecekleri sindirmesi uzun zaman alacağından, ağız kokusuna neden olur" dedi.



Sofradan bir dilim peynir tüketip kalkın

"Hem iftarda hem de sahurda, mümkünse yemeğimizi peynirle bitirmemiz gerekiyor. Çünkü peynir, hem ağız içindeki ortamı rahatlatıyor hem dişlere kalsiyum desteği sağlıyor hem de mideyi ve sindirim sistemini rahatlatıyor" diyen Durmuş, şunları kaydetti:



"Ağız içinde oluşabilecek çürükleri de engellemiş oluyor. Peynir, ağızdan mideye kadarki tüm sindirim sisteminde asidik ortamı nötralize ediyor ve koruyor. Özellikle tatlıyla biten yiyeceklerden sonra alınan peynir, tatlının negatif etkisini ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda peynir, kalsiyum ihtiyacını karşıladığından, dişi tutan çevresel kemikteki dayanıklılığı artırıyor. Yemekten kalkarken tüketeceğimiz bir dilim peynir, bu sisteme ciddi anlamda katkı sağlayacaktır."



"Soğuk suyun hemen ardından çorba içmeyin"

Durmuş, yaz aylarında özellikle iftarda soğuk ve sıcak içeceklerin bir arada tüketildiğini, bunun da dişlerde mikro çatlaklara neden olduğunu vurguladı. Tatlı ve asidik yiyeceklerin, bu çatlaklar üzerinde çürük oluşturduğunun altını çizen Durmuş, şöyle devam etti:



"Bu küçük çatlaklar bir miktar daha açılıyor ve ilerleyen süreçte çok ciddi diş hassasiyetlerine neden oluyor. Diş çatlaklarının önüne geçmek için soğuk suyun hemen ardından çorba içmek yerine, belli aralıklarla tüketmek en doğrusu. Yemek sonrası içilen çok sıcak çay ve tatlılar da çok zararlı. Mümkünse bunları da belli sürelerle tüketmek gerekiyor."



(AA)