Ayaklarda bulunan belli noktalara bilinçli bir şekilde dokunulduğunda, vücudun her noktasına etki edebilen bir karşılığı bulunmaktadır. Bu noktaların belirlenmesi ve masaj yapılması ile birçok rahatsızlık rahatça giderilebilir.

Refleksoloji nedir?

Ayaklara yapılan bir masaj türü olarak belirtilebilir. Ayak tabanında belli noktalar vardır ve bu noktalara basınç uygulanır. Basınçla yapılan masajda yapılmak istenen, kişinin kendisini hem bedenen hem ruhsal olarak iyileşmesini sağlamaktır. Masaj ile beden ve ruh arasında köprü kurulmaya çalışılır.



Ayak tabanında vücudun her noktasına, organlarına ve sistemlerine birebir düşen kilit noktalar yer almaktadır. Bu noktalar bulunup uygun teknikler ile masaj yapıldığında masaj yapılan kişi vücudunda oldukça rahatlatıcı bir etki ile karşılaşır.







Refleksoloji nasıl uygulanır?

El ve parmak teknikleri ile özel basınç hareketleri uygulanarak ayak tabanında yer alan ilintili noktalara masaj yapılır. Sadece parmak ile değil ahşap bir çubuk yardımıyla kullanılan teknikler vardır. Uygulamanın yapılması sırasında refleksoloji masajı yapılacak kişinin rahat bir şekilde uzanması gereklidir. Ayaklar da yerden yüksek bir noktada konumlandırılmalıdır. Beden ve ayaklar yerleştirildikten sonra masajı yapacak kişi ayak tabanında yer alan refleksoloji noktalarına parmaklarıyla veya çubukla masaj uygulamaya başlar. Masaj yapılan kişi bir miktar acı hissedebilir. Özellikle bu noktaların bağlantılı oldukları yerlerde sağlık sorunları var ise, Refleks noktalarına gelindiğinde kişinin hissettiği acı da buna bağlı olarak artış gösterebilir. Masajın insanı rahatlatması gerektiği düşünülünce acının normal olmadığı düşünülebilir. Ancak sorunlu bölgelerin belirlenmesinde ve etkili masaj yapılabilmesinin sağlanmasında bu acı yönlendirici nitelik taşımaktadır. Masaj yapılırken ayak tabanında bunulan tüm noktalar teker teker uyarılır.



Refleksoloji haritası uzmanlar tarafından çıkarılır ve aslında sadece ayak için bu masaj uygulanmaz. El üzerinde de belli noktalar vardır. El refleksoloji masajı da vücudu rahatlatır ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Ancak kesinlikle refleksoloji eğitimi almamış birine bu masajlar yaptırılmamalıdır. Bir uzman tarafından öğrenilmeli ve eldeki refleksoloji noktaları belirlendikten sonra masaj uygulama işlemlerine başlanmalıdır.







Refleksoloji teknikleri arasında farklı seçenekler vardır. Bunlar arasından uygun olan seçilir ve rahatsızlığı olan kişiye yardım etmek için hangisinin daha iyi olacağına karar verilerek hareketler uygulanır. Refleksoloji masajının en etkili olduğu rahatsızlıklar stres ve anksiyete bozukluklarıdır. Bunların düzeltilmesi için yapılan masajlar sonucunda panik atakların, depresyonların ve uyku bozukluklarının büyük ölçüde önüne geçilebilmektedir. Psikolojik olan çoğu rahatsızlık için refleksoloji masajı inanılmaz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.



Psikolojik rahatsızlıkların yanı sıra bedensel olarak da sıkıntı yaşanan bazı durumların giderilmesine yardımcı olan bu masaj otizim ve felç destek tedavi olarak kullanılmaktadır. Migren gibi birçok kişinin hayat kalitesini bozan hormon bozuklukları, romatizma, astım, regl sancısı gibi sürekli çekilen rahatsızlıklara da iyi gelmektedir.



Bu masaj çok yararlı olsa da tavsiye edilmediği kişiler de vardır. Hamileliğinin ilk 6 ayında olanların refleksoloji masajı ile destek tedavi uygulanması tavsiye edilmemektedir. Hamileler dışında damar tıkanıklığı sorunu olanlarda, kanser ve şeker hastalarında da uygulanması tavsiye edilmemektedir. Masajı yapan kişi mutlaka anatomi konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Yanlış yapıldığı takdirde yarardan çok zarara yol açar.







Refleksoloji boy uzatma ile ilgili bir sonuç verir mi vermez mi bunu tam olarak çözmek mümkün değildir. Belli rahatsızlıklara iyi geldiği bilinse de tıbbi anlamda sonuçları kesin olarak henüz kanıtlanmamıştır.



Refleksoloji ayak masaj tekniğinin eğitimini almak isteyenler temelde 3 aylık bir eğitimden geçirilirler. Masaj yapıldıkça kişinin tepkisine göre uygulanacak teknikler seçilir ve bu tepkileri okuyabilmek için de bir senelik bir deneyim olması gerekmektedir.



Refleksoloji kursu verilen yerlerde öncelikle ayağın anatomisi öğretilir. Bunun sonrasında refleks yerlerini bulabilme ve refleksoloji tekniklerinin doğru bir şekilde uygulanabilmesi gibi dersler gösterilir. Avrupa ülkelerinin bazılarında bu iş oldukça ciddi olarak değerlendirilmekte ve refleksoloji özel bir ders olarak okutulmaktadır. Batıda yer alan ülkelerin çoğunda engelli çocukların fiziksel ve zihinsel tedavilerinin sağlanmasında destek tedavi olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Fizik tedavi görenlerin ilerlemelerinin refleksoloji masajları sayesinde daha hızlı bir şekilde sonuç verdiği görülmektedir.







Refleksoloji Masajı İle vücudun düzeni yeniden sağlanıp kan akışı hızlandırılabilir. Böylece metabolizmanın çalışması da kuvvetlendirilir be vücut aldığı besinleri daha rahat bir şekilde sindirmeye başlar. Vücutta biriken toksinlerin atılması da kan akışının hızlanmasıyla daha da kolaylaşır.



Refleksoloji yaptırıldığında bağışıklık sistemi de kuvvetlendirilebilir. Bu da kış aylarında çok sık hastalanan biriyseniz sizin için çok yararlı olacaktır. Grip gibi sürekli virüsü değişen hastalıklara yakalanmanız daha zor olacaktır. Vücudunuzda toksinler sebebiyle biriken ödemden de kolayca kurtulabileceksiniz. Kilo verme konusunda sıkıntı çekenler için oldukça yararlı olmaktadır.



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