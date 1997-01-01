Regl sancıları kabus gibidir. Bel, bacak ve karın ağrısı günlük; hatta bazen sosyal yaşamı bile etkiler ve hayat işkenceye dönüşür. Ama ne mutlu bize ki Amerikalılar her geçen gün regl konusunda müjdeli bir haberle çıkıyorlar karşımıza. Son olarak kadınların regl dönemini hap ile yılda üç defaya indirme mucizesinden sonra Çinlilerin ayak masajının da regl ağrılarını yüzde 45 oranında azalttığını keşfetmişler. Masajın yeni bir yararı olduğunu daha öğrenir öğrenmez soluğu geçtiğimiz günlerde açılan İstanbul Princes Liangzi Ayak Masaj Merkezinde aldım. 1997 yılında Çinin Xinxiang bölgesinde kurulan Liangzi Training School ayak sağlığı konusunda eğitim veren teknik bir lise. Okulda 10 profesör çalışıyor. Bu lise üç senede mezun ettiği 9300 ayak sağlığı uzmanının Liangzi Ayak Masajı Merkezlerinde çalışmasına imkan veriyor. İstanbul Liangzinin uzmanları refleksolojinin en önemli etkisinin sinir sistemini uyararak vücudun gevşemesini sağlaması olduğunu söylüyorlar. Gevşeme aynı anda zihnimizi ve içsel enerji sistemimizi de etkiliyor. Sinir sistemi aracılığıyla zihni ve içsel enerji sistemini uyararak, gevşeterek ya da masaj yaparak doğal olarak sağlıklı bir yaşam için yol alınabiliyor. Ancak iyi bir beslenme, düzenli egzersiz, sosyal ve çevresel koşullar, zihinsel tutum gibi diğer etkenlerin birarada dengeli olmasının da şart olduğunu söylüyor uzmanlar. Tüm sağlık konularında doktor kontrolünün önemini de eklemeyi ihmal etmiyorlar.



Nasıl uygulanır?

Ayak masajının regl sancıları üzerindeki etkisine gelince; refleksoloji uzmanları acının azalıp rahatlamanın arttığını özellikle vurguluyorlar. Çünkü ayağa yapılan masajla vücudumuzdaki 62 bölge uyarılabiliyor. Masaj sırasında bu noktalara bastırıldığı zaman kimi organların ve sistemlerin harekete geçtiği hissediliyor. Bu sayede de regl döneminde ağrı hissedilen yumurtalık, baş, bacak, bel, kasık ve karın bölgelerinde rahatlama oluyor. Zaten her iki ayağın tabanına birlikte bakılınca, insan vücudunun genel şeklini oluşturduğu görülür diyorlar ve vücutla ayağı şöyle ilişkilendiriyorlar: Başparmaklar kafa ve boyunla ilişkilidir; küçük parmakların ayakla birleştikleri yerler sağ ve sol omuzlar ve ayakların üst kısımları da omurganın sağ ve sol yanıdır. Ayaklara uygulanan baskının oranı masajı yaptıran kişinin geçirmiş olduğu rahatsızlıklar, yaşı ve ayak biçimi ile doğru orantılı. Kişinin masaj sırasında verdiği tepkilerin sonucu geçirmiş olduğu rahatsızlıklar, stres durumu ya da uykusuzluk gibi sorunlar konusunda bilgi sahibi olunabiliyor. Uzmanlar son olarak, regl döneminin başlamasından birkaç gün önce masaja başlandığı takdirde, etkisinin daha da arttığını belirtiyorlar. Liangzi Ayak Masaj Merkezi, tıbbi tedavilerin tamamlayıcısı olarak destek verebilmek için Türkiyedeki hastanelerle işbirliği yapmayı amaçlıyor.

Çin felsefesinde refleksoloji

İnsan vücudunda, yaşam enerjisini taşıyan bir takım görünmeyen enerji yolları olduğuna inanılıyor Çin tıbbında. Bu yollar sayesinde sahip olunan kozmik enerji vücudun içinde hareket eder ve insanı sağlıklı kılar. Bu yollar, büyük olasılıkla stres ve asabiyet yüzünden bloke olur.



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