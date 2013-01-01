Romatizma TV 13 Mart’ta ilk kez canlı yayında!

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RomatizmaTV’nin 13 Mart’taki ilk canlı yayınında “eş dost tavsiyesiyle romatizma tedavisi, ozon ve sülük tedavileri” hakkında doğru bilinen yanlışlar paylaşılacak.

İnternet üzerinden canlı gerçekleşecek olan yayında Türkiye Romatoloji Derneği Romatizma TV Koordinatörü Doç. Dr. Timuçin Kaşifoğlu halktan gelen soruları saat 11:00–12:00 arasında www.romatizmatv.com’da cevaplayacak.

Hastaların doğru bilgiye ulaşabilmesi amacıyla Türkiye Romatoloji Derneği tarafından kurulan Romatizma TV üzerinden 13 Mart’ta 5. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu’ndan canlı yayın gerçekleşecek. Canlı yayında, Türkiye Romatoloji Derneği Romatizma TV Koordinatörü Doç. Dr. Timuçin Kaşifoğlu hastaların sorularını yanıtlamanın yanı sıra eş dost tavsiyesiyle başvurulan tedaviler, kaplıca, ozon ve sülük tedavileri gibi konuları ele alacak. Canlı yayın 11:00 – 12:00 saatleri arasında http://www.romatizmatv.com/ adresinden izlenebilecek ve bu süre zarfında hastalardan gelen sorular da eşzamanlı yanıtlanacak.



Hastalara referans kaynağı olmak, hekime erişimi kolaylaştırmak ve hastalıklar hakkında her türlü detaylı bilgiyi sunmak için Türkiye Romatoloji Derneği tarafından hazırlanan Romatizma TV, hastaların internet erişiminin olduğu her yerde kolayca sorularına yanıt alabilmelerini hedefliyor. Sitede, 400’e yakın soru çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri tarafından kısa videolar şeklinde yanıtlanıyor. Site halkın erişimine açık ve ücretsiz olarak hizmet veriyor.

