İçinde bulunduğumuz ruh halimize göre beslenip, kendinizi iyi hissedin!





tartıştığınızda iştahınız mı kesilir, yoksa daha fazla yemek yemeye mi başlarsınız? Memorial Şişli Hastanesi’nden Uz. Dyt. Yeşim Çelik, gün içinde yaşadığımız sıkıntı, yorgunluk, endişe gibi değişik ruh hallerinin yediğimiz yiyecekleri etkilediğini söylüyor. Bu durum, bazen iştah kaybına bazen de kontrolsüz beslenmeye yol açıyor. Peki nasıl beslenmemiz gerekiyor? İşte uzman diyetisyenden ruh halinize göre yemeniz gereken besinler…canınız yemek yemek istemiyor olabilir. Böyle zamanlarda C vitamini tüketmeniz gerekiyor. Taze meyve ve sebzeler, vitamin kaybını engelleyebilir. Portakal, kivi, elma, armut, havuç, maydanoz tercih edebileceklerinizden…Halsizseniz; kalsiyum ve protein açısından zengin besinler sizin için ideal. Süt, yoğurt, ayran, cacık ve peynir dışında, meyveli yoğurt da tüketebilirsiniz.balık, kuru baklagiller ve şekerli besinler, kan şekerini kontrol eder. Tahıllı ekmeklerle hazırlanan sandviçler ve kuru meyveler de mutsuzluğunuza iyi gelecek besinlerden.fındık, ceviz, badem ve fıstık yiyebilirsiniz. Kahve, çay, gazlı içecekler ise uzak durmanız gerekenlerden. Onların yerine rezene, kuşburnu, ıhlamur, adaçayı gibi bitkisel çaylar ya da tarçınlı süt tercih edebilirsiniz.vücutta aşırı su kaybı olabilir… İşte bu yüzden çorba, komposto, meyve suyu, ayran, bitki çayı ve mineralli su içebilirsiniz.salata, muz, ananas, kivi, çilek kalbinizi tamir edecektir.