Sadece cildinize, vücudunuza iyi bakmanız yetmez! Eğer ruhunuza iyi bakmıyorsanız, size iyi gelen şeylerin peşinde koşmuyorsanız gerçek güzelliğin kapılarını aralayamazsınız!

Daha çok, daha çok serotonin!

İç huzurumuz için her şeyden önce serotonin konusuna eğiliyoruz. Basit tanımıyla, beyin hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan bir hormon serotonin. Eksikliğinde depresyona, mutsuzluğa, sıkıntıya sürükleyebiliyor. Serotonin hormonuna mutluluk hormonu denilmesinin en önemli nedeni ise ruh hali üzerinde yüksek dozda etkili olması. Vücudumuzda bol miktarda serotonin hormonunun bulunması ruh halimizi, sosyal ilişkilerimizi, cinsel hayatımızı, hatta iştahımızı bile olumlu yönde etkiliyor. Peki serotonini nasıl olması gereken düzeyde tutacağız? Kendinizi mutlu edecek aktivitelere yönelin, spor yapın, uyuyun, güneşli zamanlarda yürüyüşe çıkın, hata yaptığınızda insan olduğunuzu kendinize hatırlatın, stresle mücadele yolları keşfedin, yoga ve meditasyon yapın. Ayrıca badem, yer fıstığı, kabak çekirdeği ve ceviz gibi kuru yemişler, muz, kiraz, çilek, incir, portakal gibi meyveler, yeşil çay, susam, kuşburnu gibi şifalı bitkiler bol miktarda serotonin barındırıyor. Tüm bunları yapmadan önce kendinize sık sık bu yaşınızı tekrar yaşamayacağınızı hatırlatın! Hayatınıza, hatalarınıza, kendinize saygı duyun. Unutmayın, ‘Hayat kısa, kuşlar uçuyor!’