Yıllardır bildiğiniz doğrulyar aslında yanlış olabilir! Sağlıkla ilgili kulaktan dolma bilgelere inanmadan, bu yazıyı okuyun!
“Antibiyotik kullanıldığında alkol alınmaz” YANLIŞ
Çok fazla olmadığı sürece antibiyotik kullanırken alkol almanın zararı bulunmuyor. Fakat bazı diş sorunları, vajinal hastalıklar ve cilt rahatsızlıkları için kullanılan antibiyotikler alkolle birlikte alınmıyor. Bu nedenle antibiyotik kullanacaksanız, doktorunuza alkol alıp alamayacağınızı da sormalısınız.
"Sistit, üst üste cinsel ilişkiye girildiğinde ortaya çıkıyor” YANLIŞ Sistit cinsel ilişkiden sonra görülebiliyor, fakat cinsel ilişki
çoğunlukla bu soruna neden olmuyor. Halk arasında “balayı hastalığı”
olarak da bilinen bu rahatsızlık çok yoğun bir cinsel hayattan sonra
görülen bir enfeksiyondan dolayı ortaya çıkıyor. Sistite sebep olan
bakteri idrar yoluna yerleşmiş oluyor. Bu sorunu yaşayan kişilerin
cinsel hayatlarına biraz daha dikkat ederek, parfümlü duş jelleri ve
kremlerden uzak durması gerekiyor. Ayrıca cinsel ilişkiden hemen sonra
idrar torbasını boşaltmak da işe yarayabiliyor. Sistit semptomları
vücudun susuz kalmasından da kaynaklanabiliyor. Bu nedenle günde en az
sekiz bardak su içmek; alkol, nikotin ve kafein gibi mesaneyi rahatsız
edecek içeceklerden uzak durmak önem taşıyor.
“Sigarayı bırakmak şişmanlatıyor” DOĞRU
Nikotin tat alma duyusunun zayıflamasına neden oluyor ve bu da çoğu zaman iştahın kesilmesi anlamına geliyor. Bu nedenle sigarayı bırakan birçok kişi kilo almaktan şikayetçi oluyor. Aynı zamanda sigara içen kişiler sigarayı bıraktıklarında bu alışkanlıklarının yerini doldurmak için ellerini sürekli meşgul edecek atıştırmalıklara yöneliyor. Bu davranış da yine kilo alımına neden oluyor. Sigarayı bırakmamak için bulduğunuz kilo alma bahanesinden ise bir an önce vazgeçmeniz gerekiyor. Çünkü sigara yüzünden kalp hastalıklarından kansere kadar birçok hastalığın görülme riski artıyor. Sigarayı bıraktığınızda mutlaka bir şeyler atıştırmak istiyorsanız çikolata, cips gibi yağlı yiyecekler yerine fındık, meyve gibi yararlı besinler tüketebilirsiniz. Aldığınız kilolar yerine, geri kazandığınız sağlığınızı düşünebilirsiniz. Çünkü sigarayı bıraktıktan sadece 20 dakika sonra dolaşım sisteminiz düzelmeye başlarken, özellikle elleriniz ve ayaklarınızdaki kan akışı normal seviyesine gelmeye başlıyor. Sekiz saat sonra ise kanınızdaki oksijen seviyesi normale dönüyor ve bu da kalp krizi geçirme riskinizi azaltıyor.