Aynı ilkbahar ayları gibi sonbaharda da alerjik rahatsızlıklar hastaların sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

Memorial Antalya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Necla Songür, sonbahar alerjilerinin belirtilerini sıralayarak, bu tabloların görülmesi halinde bir uzmana başvurulması gerektiğine dikkat çekiyor.

◗ Gözlerde kaşıntı ve sulanma

◗ Burunda tıkanıklık, burun ya da geniz akıntısı

◗ Boğazda kaşıntı hissi, kuru öksürük

◗ Nefes darlığı, göğüste hırıltı ya da ıslık sesi

◗ Tam göğsün ön tarafında kaşıntı hissi

◗ Kronik yorgunluk





Kirli hava, sanayileşme, evcil hayvanlar ve havadaki nem oranının yüksekliği astım hastalığı için tetikleyici oluyor. Üstelik bu hastalık, tedavi edilmediği ve kontrol altına alınmadığı takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Melahat Bekir Külah, tedavi gören hastaların zaman zaman “Şikayetlerim düzeldi, artık ilaç kullanmama gerek yok!” düşüncesiyle tedaviyi sonlandırabildiğini belirterek, “Astım şikayetleri düzelse de ilaçları azaltma ya da bırakma kararı asla hasta tarafından verilmemeli. Bu hastalıkta bronşlardaki daralma her ne kadar geri dönüşümlü olsa da eksik tedavi, söz konusu tablonun kalıcı hale gelmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla ilaçların ne kadar kullanılması gerektiğine uzmanların karar vermesi gerekiyor” diyor.