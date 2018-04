Sağlıkla ekonomiyi markette birleştirin

Alışverişte akıllı davranın, hem sağlıklı beslenin hem de ekonominizi koruyun.

Yazı: Sinem Gürleyük



Kadınlar için alışverişin çeşidi fark etmez. Bize yeter ki alacak bir şeyler olsun. Meyveyi de parfümü de aynı hazla satın alırız. Kasadan geçtikten sonra iş işten geçmiş olsa bile faturaya bakmamaya çalışarak aldığımız şeylerle kendimizi avuturuz. Geriye kalansa giyilmeyen kıyafetler, buzdolabında çürüyen yiyecekler ve artan kredi kartı ekstreleri olur. Ama bu yazıda size kıyafetlerle ilgili diyetlerden değil, süpermarket alışverişiyle ilgili yaptığımız hatalardan ve yapmamız gerekenlerden bahsedeceğim. Çünkü indirim ve kampanya tuzaklarına sadece mağazalarda değil süpermarketlerde de sıkça düşüyoruz. Peki ne yapmalı? İşte hem sağlıklı hem de ekonomik alışveriş için tüyolar...



• Elinizde alışveriş listesi olmadan süpermarketlere adımınızı atmayı bile düşünmeyin. İşin içinden çıkamadığınız noktada alışveriş sepetinizi gereksiz ya da zaten evde var olan ama sizin hatırlamadığınız ürünlerle doldurabilirsiniz.

• Eğer sadece domates, ekmek ve yoğurt gibi az malzeme almak için markete giriyorsanız alışveriş sepeti almayın. Ellerinizi bu ürünlerle doldurursanız gereksiz şeyler alamazsınız. Ancak sepet alırsanız bir çikolatanın ya da şık bir sürahinin bir anda sizinle birlikte süpermarketten çıkması mümkün olabilir.

• Süpermarketlerde genelde sebze ve meyve reyonları giriş bölümünde yer alır. Sepetinizi doldurmaya buradan başlayın. Ama alırken evdeki kişi sayısını ve haftalık programınızı göz önünde bulundurmayı unutmayın. İşte çok yoğun bir hafta geçiriyorsanız ve akşamları eve geldiğinizde yemek yapmayı göze alamıyorsanız boşuna fazla meyve-sebzeye yüklenmeyin. Ya da o hafta arkadaşlarınızla programlarınız, doğum günü kutlamaları gibi etkinlikler varsa ve dışarıda yemek yiyecekseniz daha az meyve-sebze satın alın.

• Sebze ve meyve reyonlarından sonra genelde şarküteri, et-balık reyonları, kahvaltılıklar peynirler karşılar sizi. Abur cuburlar ise genelde orta bölümlerde yer alır. Orta bölümleri dolaşmadan şarküteriden ayrılıp, direkt olarak temizlik malzemelerinin olduğu bölüme ya da kasalara gitmek sizi pek çok abur cuburdan uzak tutar.

• Fırın bölümüne geldiğinizdeyse şekersiz ve kepekli ürünleri seçmeye özen gösterin. Dışarıda yemek yerken lezzetli bir zeytinli ekmeğin tadını çıkarabilirsiniz ama evinize olabildiğince sağlıklı ürünler alın.

• Çoğumuz yeteri kadar balık yemiyoruz. Haftanın bir et öğününü balıkla değiştirin. Sağlıklı olduğu kadar ekonomik bir seçenek olduğunu unutmayın.

• Konserve bölümünden bezelye, fasulye gibi gıdalar satın alıyorsanız az tuzlu ve az şekerli olanları bulmaya gayret edin.

• Süt ürünlerini yağı azaltmak adına atlamayın. Az yağlı doğal süt ve yoğurtları mutlaka alışveriş sepetinize ekleyin. Kibrit kutusu büyüklüğünde dilimlenmiş peynirlerden satın almak hem diyetinizi kolaylaştırır hem de israfı önler. Tüm paketi açmadığınız için bu peynirleri çok daha uzun süre buzdolabınızda muhafaza edebilirsiniz.

• Bir alana bir bedava veya iki ürün fiyatına üç ürün gibi kampanyalar ihtiyacınızdan fazlasını almanıza, bu da bütçenizde gereksiz bir artışa sebep olur. Aynı zamanda büyük porsiyonların çoğunun çöpü boyladığı da bir gerçek. Bu yüzden böyle teklifleri değerlendirmek istediğinizde sadece dondurulabilir ya da her gün zaten tükettiğiniz yiyecekleri tercih edebilirsiniz. Mesela kıyma indirimde mi? Alın ve o hafta kıymalı yemekler hazırlayın; köfte, karnıyarık, sulu köfte, kıymalı makarna… Ya da bir kısmını buzlukta muhafaza edin. Haftada iki öğünü uygun fiyata aldığınız kıymayla hazırlamayacaksanız indirimden yararlanmaya çalışmayın!

• Unutmayın, marketler almanızı istedikleri ürünleri göz hizasına koyarlar. Bizim diğer raflara uzanmaya hatta bakmaya tenezzül bile etmemeye varan tembelliğimizin onlar da farkındalar. Fakat bu ürünler her zaman sizin için en doğrusu olmayabilir. Raflara göz gezdirin, daha iyisini daha ucuza bulabilirsiniz.

• Kıyafet satın alırken erkek arkadaşınızın ya da eşinizin yanınızda olmasını isteyebilirsiniz. Ama süpermarkete giderken onu ve çocukları evde bırakın. Çünkü o yanınızdayken hindi yerine antrikot alarak marketten çıkabilirsiniz. Çocuklarla ise tüm marketi satın alıp çıkmak zorunda kalabilirsiniz.

• Tüm bunlarla uğraşmadan oturduğunuz yerden de alışveriş yapabilirsiniz. Artık bütün büyük süpermarketlerin internet üzerinden online satışları var. Listenizi hazırlayın, tabletinizi kucağınıza alın ve alışverişe başlayın. Bu sizi benzin masrafından kurtarırken, zamandan da tasarruf etmenizi sağlar.