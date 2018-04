Sağlıklı alışverişin güvenli yolları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sağlıklı beslenme için alışveriş yaparken bunlara dikkat edin!

Meyve ve sebze seçerken

Meyve-sebze seçiminde biz tüketicilerin kafasını en çok karıştıran şey, zirai ilaçlar ve hormonlar. Zirai ilaçların kullanılmamasının ürün verimi açısından imkansız olduğu göz önüne alınırsa, önemli olan bu ilaçların doğru şekilde ve doğru dozlarda uygulanması… Peki pazarcı amcaya nasıl güveneceksiniz? Siz siz olun mevsimi dışında raflarda görmeye alıştığınız sebze ve meyveleri satın almayın. Her şeyi mevsiminde tüketin.



Et seçerken

Yeni yönetmeliğe göre etler de artık ambalaja girdi. Gerek tavuk ve hindi eti gerekse kırmızı et alırken ambalaj üzerindeki son kullanım tarihine dikkat etmeyi unutmayın.



Balık seçerken

Balığın gözlerinin parlak, solungaçlarının canlı renkli, pullarının diri olduğundan emin olarak alışveriş yapın.



Dondurulmuş ürün seçerken

Özellikle çalışan kadınlar buzdolaplarında acil durumlar için her zaman dondurulmuş gıdalar bulundurmayı tercih ediyor. Gıdanın satın alındıktan ne kadar sonra derin dondurucuya girdiği, ne kadar süreyle orada kaldığı, nasıl çözdürüldüğü gibi konular önem taşıyor. Dondurulmuş ürün eve gidene kadar çözülmeye başlarsa mikrobiyolojik aktivite de başlıyor. Bu ürünü tekrar dondurucuya koyup tekrar çözdürürken de doğru uygulamalarda bulunmazsanız tabağınızda sağlık açısından büyük bir risk sizi bekliyor. Bu nedenle dondurulmuş ürünleri kasaya girmeden hemen önce almak, eve gidene kadar çözülmeyeceğinden emin olmak, çözüldüyse tekrar dondurmamak, dondurucudan çıkarılan ürünü ya mikrodalgada ya da buzdolabında +4 derecede çözdürmek gerekiyor.



Ekmek satın alırken

Ambalajlı ekmekleri tercih edin ve ürünün etiketi, son kullanım tarihi hakkında bilgi sahibi olmayı unutmayın!