Ayakkabı yerine çıplak ayakla koşmak, her türlü sakatlanmanın önüne geçiyor.

Ayak sağlığı ile ilgili önemli bilgiler veren Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilier tasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, “Çıplak ayakla koşmak bacak eklemlerini korurken, spor ayakkabıyla koşmak bacak eklemlerine ciddi zarar vermektedir. Çıplak ayakla koşu sırasında, topuk ile yer arasında ayakkabı tabanı olmadığı için, adım uzunluğu spor ayakkabıyla koşuya göre daha azdır ve ayağın yerle ilk teması sırasında ayak açısı normalden daha dardır. Yalın ayak koşudaki bu açısal avantajın, spor ayakkabıyla koşarken kaybolduğu, diz kapağına, diz ve ayak bileği eklemlerine binen yükün arttığı belirlenmiştir. Bu olumsuz değişimler yüzünden ayak parmaklarına daha fazla yük binmekte, özellikle de ayak başparmağını diğer parmaklara doğru zorlayan kuvvette de belirgin bir artış meydana gelmektedir. Bu durum bacak eklemlerini, özellikle kıkırdak ve menisküs gibi eklem içi yapıları zorlar” diyor.

Afrikalıların sırrı

Ayakkabı giymeyen Afrikalıların en iyi ayak mekaniğine sahip olduklarını belirten Kaya, sağlıklı ayaklar için şu tavsiyelerde bulundu; “Gün içinde ayağınızın ayakkabı içinde geçen süresini azaltın. Evde terlik ya da ayakkabı kullanmayın. Spor ve egzersizi çıplak ayakla yapın. Koşu bandı dâhil tüm yüzeylerde çıplak ayakla koşun. Bu durum sizi yaralanmalardan korur.”