Sağlıklı beslenme önerileri

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Mutfak alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Mutfağınızda yer açmanız gereken besinleri Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu’ndan öğrendik…

Makarnadan vazgeçemiyorsanız…

Makarna alırken tam tahıllı ya da tam tahıl karışımlı makarnaları tercih edin. Soslu makarnadan vazgeçmem diyenlerdenseniz kullanacağınız sosların içerdiği yağ, sodyum ve kalori miktarını öğrenmek için mutlaka etiketleri okuyun. Ayrıca makarnanızı soslar yerine otlar ve sebzelerle de daha cazip hale getirebileceğinizi unutmayın.



Patatesin tadını çıkarın…

Mutfağın vazgeçilmez sebzesi patatesi kızartmak yerine fırında peynir, fasulye ve baharatlarla harmanlayarak hazırlarsanız daha sağlıklı ve kalorisi daha düşük bir yemek yemiş olursunuz.



Protein kaynağı fasulyeye sofranızda yer açın…

Kurutulmuş ya da konserve fasulye, hayvansal proteine en ucuz alternatiftir. Ayrıca mükemmel bir lif kaynağıdır. Yemeğinin yanı sıra garnitür olarak da çorba, salata veya güveçlerinizde kullanabilirsiniz.



Zeytinyağı kullanmaya alışın.

Kalp sağlığı için yararı kanıtlanmış olan zeytinyağını yemeklerinizde ve salatalarınızda kullanmaya alışın.



İşlenmemiş tahılları tercih edin…

Kahverengi pirinç, bulgur, kuskus gibi işlenmemiş tam tahıllı gıdaları tercih edin. Daha zengin bir lezzet istiyorsanız bunları pişirirken et suyu kullanın.



