Sağlıklı bir tatil için bunları unutmayın!

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Tatil hazırlıklarınızı tamamladınız... Tüm kıyafetlerinizi, aksesuarlarınızı, ayakkabılarınızı valizinize yerleştirdiniz... Peki bavulunuza sağlığınız için gerekli olanları koydunuz mu?



Hisar Intercontinental Hospital Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ramazan Gözüküçük, sağlıklı bir tatil geçirmek için bavulunuzda bulunması gerekenleri ve sağlığınızı korumak için dikkat edilecekleri anlattı. İşte dikkat etmeniz gerekenler:



Sinek ve böcek sokmaları

Kaşıntı ve deride iltihaba neden olan sinek ve böcek sokmalarından korunmak için özellikle akşamları uzun kollu, hava alan pamuklu giysiler tercih edin. Yanınızda hekiminizin önerdiği antihistaminik ilaç ve losyonları bavulunuzda bulundurmayı unutmayın.



Kulak enfeksiyonları

Kirli suya maruz kalındığında dış kulak kanalının bakteriyel dengesinin bozularak enfeksiyonların açığa çıkmasıdır. Kulağınızda hassasiyet söz konusuysa mutlaka tatile gitmeden önce hekiminize muayene olun. Gireceğiniz havuzun temizliğinden emin olun. Mümkünse havuz yerine denize girmeyi tercih edin. Havuza ya da denize girmeden önce bone ve kulak tıkacı kullanın. Uzun süre su altında kaldığınızda kulağınızda ağrı ve dolgunluk hissi oluşuyorsa kulağınızı kurulayarak bir süre suya girmeyin. Başınızı çok uzun süre su altında tutmayın.



Solunum yolu enfeksiyonları

Nefes yoluyla vücudunuza giren mikroplar üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olarak ateş, halsizlik ve boğaz ağrısıyla kendilerini gösterebilirler. Bu nedenle tatile gitmeden önce özellikle de çocuğunuz varsa mutlaka hekiminize danışarak yanınızda bulundurmanız gereken ilaç ve vitaminleri öğrenin.



İdrar yolları enfeksiyonları

Özellikle kız çocuklarında daha fazla görülen idrar yolları enfeksiyonlarından korunmak için çocuğunuzu ıslak mayo ile gezdirmeyin, temizliğinden emin olmadığınız sulara sokmayın ve bu suların çevresinde oynamasına izin vermeyin.



Doğru kıyafet ve ayakkabılar

Tatilinizi geçireceğiniz yerin hava koşullarını öğrenin. Yazlık kıyafetlerinizin yanı sıra akşamları daha serin olacağı için uzun kollu kıyafetler alın. Yanınızda güneşten korunmak için şapka ve gözlük bulundurun. Mümkün olduğunca rahat edebileceğiniz ayakkabılar seçin. Diyabet hastasıysanız parmak arası terlik giymeyin.



Güneş yanığı

Bronzlaşmak için gereğinden fazla güneşin altında kalmanız cildinize zarar vererek güneş yanığına neden olabilir. Bu nedenle 10:00-16:00 saatleri arasında güneşlenmeyin. Sadece yüzüyorum, güneşlenmiyorum diyerek güneş kremi sürmeyi ihmal etmeyin. Çünkü güneş suyun içerisindeyken de yakar. Henüz bronzlaşmadıysanız mutlaka dermatoloji uzmanınızın önerisini alarak cilt tipinize göre güneş koruyucu alın. Güneş koruyucularınızı güneşe çıkmadan yarım saat önce sürün ve en az 3 saatte bir, yüzüyorsanız daha sık yenileyin. Yüzünüzü korumak için güneş gözlüğü ve şapka kullanın.

