Sağlıklı ve hızlı kilo verin!

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Uzman diyetiysen Selahattin Dönmez ile yedi günlük kür!

Hızlı ama sağlıklı zayıflayın!

Zayıflamanın altın kuralının, kalorileri azaltmak olduğunu bilmek gerekiyor. Kalorileri azaltmanın da iki temel yolu var. İlki daha az yağlı ve saf şeker içermeyen bir yaşam tarzını benimsemek. İkincisi ise evdeki tabak ve bardakları küçültmek. Selahattin Dönmez'in 7 günde sağlıklı zayıflamanıza yardımcı olan formülü ile her gün kendinizi biraz daha hedefinize yaklaştırabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey günü gününe listeye uymak!

1. Gün

SABAH

2 adet kuru erik

1 dilim az yağlı peynir

1 dilim tam buğday ekmeği

Bol taze nane

ÖĞLE

1 küçük tabak taze dereotu ile lezzetlendirilmiş bakla

1 kase cacık

1 ince dilim tam buğday ekmeği

Bol taze roka

ARA ÖĞÜN

1 su bardağı bel bölgesini *incelten iksir

AKŞAM

1 adet zeytinyağlı enginar (Garnitürü sadece soğan olmalı)

100 gr. çinekop veya levrek

1 ince dilim tam buğday ekmeği

Bol taze roka

ARA ÖĞÜN

1 su bardağı bel bölgesini incelten iksir*

*Pomelo tam bir tok tutucu etki gösteren greyfurta benzer ama tadı daha lezzetli bir meyvedir. Pomelo, portakal ve limonu sıkıp vanilya ile karıştırıp için.

