Vejetaryen beslenme nasıl olmalı? Vejetaryen beslenmede dikkat edilmesi gerekenler neler? Beslenme Koçu Serra Yücel’den sağlıklı vejetaryen beslenme önerilerine göz atın!

Beslenme Koçu Serra Yücel, "Vejetaryen beslenen herkesin kendine bir tık daha iyi bakması gerekiyor. Çünkü, bütün besin öğelerini vücudumuza almamız ve besin çeşitliliğini sağlamamız gerekiyor" diyor. İşte önerileri…







- Vejetaryen beslenmede kurubaklagiller, yumurta, soya ürünleri ve kabuklu meyveler, yağlı tohumları yeterince tüketmek gerekir. Vejetaryen beslenme şekilleri de çeşitlilik göstermektedir. Mesela kimi hiçbir hayvansal tüketmezken, kimi beslenmesinde süt ürünlerine yer verir. Eğer hayvansal gıdalar hiç tüketilmiyorsa, süt- yoğurt yerine soya sütü, peynir ve yumurta yerine soyadan yapılmış soya eti tüketilebilir. Yani kalsiyum ve B12 vitaminin alımını yeterli düzeyde sağlamak gerekmektedir.



- Düzenli kontroller sağlanıp, gerekirse ek takviye alınmalıdır. Balık tüketilmiyorsa mutlaka Omega-3 yağı içeren besinler alınmalıdır. Beyazlatılmış tahılların yerine saflaştırılmış tahıl ürünleri tercih edilmelidir. Örneğin beyaz unlu gıdalar yerine tahıllı gıdalar... Esmer ekmek ve esmer pirinç tercih edilmelidir, bu besin değerinin yüksekliğinin yanı sıra sindirim sistemini düzenler.



- Beslenme listesinde sürekli bulundurulması gereken gıdalar arasında brokoli, ıspanak, tahıllar, kuruyemişler, kinoa, tofu, patates ve tatlı patates, mercimek, kara lahana da önerebiliriz .



- Beslenme programının düzenli ve sağlıklı olmasının yanı sıra günlük sıvı tüketimine çok dikkat edilmelidir. Günlük sıvı tüketimi 2.5 - 3 litre olmalıdır. Bu durum fazla kilolarınızdan kurtulmanıza da yardımcı olacaktır. Çay ve kahve yemekten 1 saat önce veya sonra tüketilmelidir.



- Vejetaryan beslenme şeklini seçilmişse, her gün veya haftada en az 3 kere fiziksel aktivite yapılmalıdır.



ÖRNEK VEJETARYEN BESLENME LİSTESİ

SABAH

6-8 ceviz içi, 1 dilim tam buğday ekmeği, meyve ve 1 bardak süt veya yoğurt ile hazırlanmış müsli tercih edilebilir.

ÖĞLE

1 porsiyon baklagil, bulgur pilavı veya esmer pirinç pilavı, cacık

AKŞAM

Çorba, imam bayıldı ve bol salata

YATMADAN ÖNCE

1 saat önce 1 bardak soya sütü

